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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 14:54 BJT

表格：瑞士1月未经调整的失业率为3.5%，与上月持平

路透苏黎世2月10日 - 瑞士联邦经济总局周一公布，1月未经调整的失业率为3.5%，持平于上月。

瑞士1月经调整的失业率为3.2%，也与上月持平。

以下为详细数据：

2014年1月 2013年12月 2013年1月

未经季节调整失业率(%) 3.5 3.5 3.4

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.1

登记失业人数 153,260 149,437 148,158

职位空缺数 12,296 9,745 14,559 (完) (编译 王翔琼；审校 许娜)
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