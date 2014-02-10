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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 14:42 BJT

台股业绩：宏达电1月营收96.7亿台币

路透台北2月10日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周一公布1月营收为96.7亿台币。

宏达电今日股价收低3.79%报127台币；大盘加权股价指数 则微幅收高0.05%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为 (www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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