《焦点》台湾宏达电冲刺中价智慧手机市场，力拼改善获利

* 将针对新兴及成熟市场推出中阶手机

* 董事长王雪红预期今年获利能力提高

* 前两季连续亏损，周一将公布第一季财测

路透台北/纽约2月10日 - 饱受亏损扩大之苦的台湾手机大厂宏达电 正在试图解决高阶智慧型手机行销策略失误问题，公司表示，将扩充中阶手机种类。

宏达电表示必须卖出更多中阶及低价智慧型手机。在小米等中国对手快速崛起、三星 及苹果 等强敌环伺的夹击下，宏达电过去两年销量大跌，股价亦相应重挫80%。

“去年的问题是我们只专注于旗舰机。我们错失了一大块中阶市场，”宏达电董事长王雪红上周与财务长张嘉临在纽约接受路透访问时表示。

宏达电周一稍晚将发布财测。张嘉临指出，宏达电将针对新兴及成熟市场推出零售价格150-300美元的机型，另外也会推出售价600美元以上的高阶手机。张嘉临表示，宏达电不会跨入“很低阶市场”，但很快会发布一款新的旗舰机。

“这两门汽缸将同时发动，”张嘉临称。

这个新策略反映出宏达电所面临的好几个问题。仅仅两年前，宏达电在全球智慧型手机市场的占有率还有10%。根据Strategy Analytics分析师Neil Mawston的资料，这个数字到2013年已经降至2%。宏达电上个月也公布连续第二季出现营业亏损。

宏达电需要迅速行动才能挽回投资人信心。法国巴黎证券分析师陈佳仪(Laura Chen)表示，需要时间验证，“但我并不看好。”

陈佳仪认为宏达电的基本面问题在于产品不吸引人，这个问题将在2014年继续拖后脚。“他们没有向市场推出任何真正新鲜的东西。”陈佳仪给予宏达电“卖出”评级。

**行销策略失误**

董事长王雪红希望今年藉由改善行销来提高智慧型手机销售，她表示宏达电去年行销不理想。去年推出的旗舰机种HTC One虽然获得好评，但却未带进强劲销售，公司高层人士表示，宏达电必须有一套非常积极计划，将市场版图拓展至20-30岁资讯玩家之外的阶层。

宏达电高层指出，低价机种的销售冲高，应该可以弥补和高阶机种的利润差距。“整体获利能力将成长，”王雪红指出。

除了加强中阶机种，宏达电也希望今年在高阶手机市场有所成长。公司高层表示，大约两周后将发出活动邀请函，发表HTC One之后的最新旗舰机。

推出更多平价机种，应有助填补宏达电产品阵容的缺口。在宏达电中国官网销售的53款手机中，只有两款价格低于150美元，21款高于500美元。而根据研究机构IDC指出，150美元以下手机是中国成长最快的市场。

中国市场成长主力逐渐转向平价手机，中国华为 推出八款150美元以下手机。小米机的价格在130-410美元，小米表示力争今年销售量较去年翻倍。

“我认为(宏达电)会被迫转攻中阶市场，”凯基证券分析师柯良蔚(Richard Ko)指出。“那些产品是低价高性能，这是今年的趋势。”柯良蔚给予宏达电“卖出”评级。

在公司调整定位之际，王雪红表示，宏达电不会走回手机生产代工的老路。