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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 17:25 BJT

《中国数据观测》1月新增人民币贷款飙升过万亿,M2增速略放缓

* 公布内容: 1月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚2月15日


    --调查结果 : 
         1月指标           中值        区间        上月    上年同期  参与预测机构
                                                                               数
 广义货币供应量(M2)同比%   13.2      12.6-14.2     13.6     15.9          19
  新增人民币贷款(亿元)    11,000   7,290-15,000    4,825    10,700        17
   人民币贷款余额同比%     13.9      7.3-14.2      14.1      15.4         9
        
    --数据要点:
    
    由于金融机构年初集中放贷，路透调查分析师预测中值显示，2014年1月新增贷款会大幅
飙升，预计达1.1万亿元人民币，而央行坚持稳健的货币政策并保持适度流动性，货币投放料
保持平稳，1月末广义货币供应量(M2)同比增速料略有回落。
   
    接受路透调查的19家机构预测中值显示，1月末M2同比增速料为13.2%，低于2013年12月
的13.6%；1月新增人民币贷款在1.1万亿元，远高于前月的4,825亿元。
    
    巴克莱最新报告预计，1月新增贷款将从12月的4,830亿元飙升至10,800亿元，与去年1月
的10,720亿元相当。四大行在1月的前26天共发放4,300亿元的贷款，比去年同期增长10%。1
月未偿贷款增长可能放缓至13.9%，而广义货币增长预计放缓至13.3%。
    
    中信证券报告预计，2014年新增贷款大约为9.8万亿左右，而1月份银行放贷相对较多，
预期1月新增贷款额在1.15万亿左右，社会融资总量将为2.3万亿元。1月M2增速可能略有回升
，预期同比上升13.8%。
    
    联讯证券报告则认为，受贷款额度约束的银行年初迎来集中放贷期，预期1月新增贷款高
达1.5万亿元。一方面去年积压的需求较多，另一方面，本次贷款回升亦有银行资产负债表调
整的缘故。

    中国央行发布稍早发布2013年四季度货币政策执行报告，一如既往表示继续实施稳健的
货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实
现货币信贷及社会融资规模合理增长。

    央行称，将继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金
率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具组合，管理和调节好银行体系
流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，促进市场利率平稳运行               
。
   
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    以下为本次路透调查结果:
    欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选         
  
 机构名称            M2(同比%)       新增贷款  人民币贷款
                                (亿元人民币)   余额 (同比
                                                       %)
 澳新银行                 14.2              ~           ~
 中国银行                 14.0         11,500         7.3
 交通银行                 13.0         11,500        14.0
 永丰投顾                 13.1          7,290           ~
 巴克莱                   13.3         10,800        13.9
 美银美林                 13.4         11,000        13.9
 凯投宏观                 13.3         11,000           ~
 招商证券                 13.4         10,000           ~
 花旗                     13.2         11,810           ~
 中信证券                 13.8         11,500           ~
 德意志银行               13.2              ~           ~
 海通证券                 13.0         11,000        13.9
 华宝信托                 13.5         11,000        13.9
 兴业证券                 13.2         10,000           ~
 联讯证券                 13.1         15,000           ~
 上海证券                 13.2          8,000        13.4
 申银万国                 12.6         10,500        13.8
 渣打银行                 13.2         11,000           ~
 瑞银                     13.5         12,500        14.2
  
          ~表示数据不可得(完)      

 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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