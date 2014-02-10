《中国数据观测》1月新增人民币贷款飙升过万亿,M2增速略放缓

* 公布内容: 1月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚2月15日 --调查结果 : 1月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量(M2)同比% 13.2 12.6-14.2 13.6 15.9 19 新增人民币贷款(亿元) 11,000 7,290-15,000 4,825 10,700 17 人民币贷款余额同比% 13.9 7.3-14.2 14.1 15.4 9 --数据要点: 由于金融机构年初集中放贷，路透调查分析师预测中值显示，2014年1月新增贷款会大幅 飙升，预计达1.1万亿元人民币，而央行坚持稳健的货币政策并保持适度流动性，货币投放料 保持平稳，1月末广义货币供应量(M2)同比增速料略有回落。 接受路透调查的19家机构预测中值显示，1月末M2同比增速料为13.2%，低于2013年12月 的13.6%；1月新增人民币贷款在1.1万亿元，远高于前月的4,825亿元。 巴克莱最新报告预计，1月新增贷款将从12月的4,830亿元飙升至10,800亿元，与去年1月 的10,720亿元相当。四大行在1月的前26天共发放4,300亿元的贷款，比去年同期增长10%。1 月未偿贷款增长可能放缓至13.9%，而广义货币增长预计放缓至13.3%。 中信证券报告预计，2014年新增贷款大约为9.8万亿左右，而1月份银行放贷相对较多， 预期1月新增贷款额在1.15万亿左右，社会融资总量将为2.3万亿元。1月M2增速可能略有回升 ，预期同比上升13.8%。 联讯证券报告则认为，受贷款额度约束的银行年初迎来集中放贷期，预期1月新增贷款高 达1.5万亿元。一方面去年积压的需求较多，另一方面，本次贷款回升亦有银行资产负债表调 整的缘故。 中国央行发布稍早发布2013年四季度货币政策执行报告，一如既往表示继续实施稳健的 货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实 现货币信贷及社会融资规模合理增长。 央行称，将继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金 率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具组合，管理和调节好银行体系 流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，促进市场利率平稳运行 。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款 (亿元人民币) 余额 (同比 %) 澳新银行 14.2 ~ ~ 中国银行 14.0 11,500 7.3 交通银行 13.0 11,500 14.0 永丰投顾 13.1 7,290 ~ 巴克莱 13.3 10,800 13.9 美银美林 13.4 11,000 13.9 凯投宏观 13.3 11,000 ~ 招商证券 13.4 10,000 ~ 花旗 13.2 11,810 ~ 中信证券 13.8 11,500 ~ 德意志银行 13.2 ~ ~ 海通证券 13.0 11,000 13.9 华宝信托 13.5 11,000 13.9 兴业证券 13.2 10,000 ~ 联讯证券 13.1 15,000 ~ 上海证券 13.2 8,000 13.4 申银万国 12.6 10,500 13.8 渣打银行 13.2 11,000 ~ 瑞银 13.5 12,500 14.2 ~表示数据不可得(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)