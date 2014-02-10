《路透晚报》--2月10日日间新闻摘要(中港台)

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要： 【政经】

--中国央行：综合运用多种工具保持适度流动性，稳定市场预期 中国央行发布去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。央行称，将继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，促进市场利率平稳运行。 --中国央行：2013年底官方黄金储备维持于1,054吨未变 中国人民银行数据显示，截至2013年底时，中国官方黄金储备仍持平于1,054吨。并未如此前媒体报导出现激增。央行官方网站最近更新了“黄金和外汇储备”报表，显示2013年全年的黄金储备维持在3,389万盎司（即1,054吨）。中国央行过去近五年来所公布的官方黄金储备一直停留在1,054吨，仅占中国庞大的外汇储备的1%左右。 --中国重点基础设施建设向西部倾斜，着力解决交通和水利短板 中国国家发展和改革委员会周一称，今年继续推进西部基础设施建设，推动国家重点基础设施建设向西部地区倾斜，加快完善铁路、公路骨架网络，推动重大水利工程建设，着力解决西部地区交通和水利两块“短板”问题。 --台湾1月出口较去年同期衰退5.3%，远逊于预期 台湾财政部周一公布，1月出口金额较上年同期减5.3%，远逊于市场预估成长0.45%。财政部表示，主因本月适逢农历春节假期(上年为2月)，比较基础不一所致；经调整 季节变动因素后，较上年同月增0.1%。1月进口则较上年同期衰退15.2%(市场估为衰退7.10%)。1月贸易顺差则为29.7亿美元。 --香港经济：财政司司长预告将逐步取消一次性纾困措施 香港财政司司长曾俊华表示，政府过去几年推出的一次性纾困措施属于反经济周期的财政政策，当外围经济渐渐稳定下来，必须逐步取消这些政策；从现时的情况看来，这一天应该很快出现。 --特写：深港跨境学童热潮激发香港社会不满 最近的某个清晨，天才蒙蒙亮，超过100位大陆家长已在香港一所小学门外排起长队，希望为孩子争取一年级入学资格。深港口岸附近的学校吸引着深圳和附近城市的不少家长。在香港读书的吸引力在于更好、更自由的教育以及香港的国际化。每天约有2万名学生经过口岸从大陆去香港，穿着整洁的香港校服、带着书包，穿梭于地铁和巴士。 --中国能源：国家电网联合体中标巴西输电项目，特高压技术首次输出海外 中国国家电网公司与巴西电力公司（Eletrobras） 以51%:49%股比组成的联营体近日成功中标巴西美丽山水电特高压直流送出项目，是国家电网公司在海外中标的首个特高压直流输电项目。

【固定收益】 --中国央行：去年末SLF余额缩至1,000亿元，当年SLF累计发放23,650亿 中国央行周六公布，2013年末，常备借贷便利(SLF)余额为1,000亿元人民币，较6月末的年内高点下降3,160亿元；当年SLF累计发放23,650亿元。 --中国债市动态：现券收益率略反弹，货币政策维稳推升谨慎情绪 中国银行间债市周一早盘成交维持淡静，中长端收益率略有反弹。交易员指出，央行最新货币政策报告延续稳健政策基调，推升场内谨慎预期，本周有大额逆回购到期，机构观望等待公开市场是否进行逆回购操作，现券卖盘略增。 --中国货币市场：回购利率高位整理，节后现金回流助缓逆回购到期压力 在春节后现金回流助力下，中国银行间市场周一资金供给较为充裕，唯本周将有巨量逆回购到期等压力仍在，主要回购价格暂时高位整理。交易员表示，从央行对流动性略显从紧的态度看，不排除央行公开市场本周停止逆回购的可能，因此目前机构心态较为谨慎。

--中国债市：信用债收益率估值中短端续降，长端稳中略升--交易商协会 中国银行间市场交易商协会最新发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值稍显分化，中短端续降，其中一年和三年跌幅更明显，而长端则稳中略升。

--《中国新债预测》国开福娃债定位料低于二级，但公开市场动向添不确定性 中国国家开发银行 周二将招标发行五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，年初以来新债需求较为火热，走势亦领先于现券，当前资金面尚可，现券也未现明显疲态，若明日公开市场操作未有不利消息传出，料本次增发债仍能维持不错需求，定位稍低于二级。

【外汇】

--中国汇市：人民币收升终结四天连跌，客盘结汇回归但遭购汇制衡 人民币兑美元即期 周一收涨，幅度超过中间价的微幅上涨。春节后第二个交易日客盘结汇回归，但交易人士也反映疑似干预的大行购汇在6.06元附近再次出现，限制人民币快速反弹。尾盘时汇价仍冲高并收于6.0593元。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指放量收升2%至逾一个月新高，投资者预期趋乐观 中国股市沪综指周一放量收升2%，至一个多月收盘新高。春节期间A股躲开海外市场大跌并迎来近两日大幅反弹，加之新股发行面临短暂空窗期，投资者预期本周央行会继续逆回购，市场短期情绪转暖。 --台湾宏达电冲刺中价智慧手机市场，力拼改善获利 饱受亏损扩大之苦的台湾手机大厂宏达电 正在试图解决高阶智慧型手机行销策略失误问题，公司表示，将扩充中阶手机种类。宏达电表示必须卖出更多中阶及低价智慧型手机。在小米等中国对手快速崛起、三星 及苹果 等强敌环伺的夹击下，宏达电过去两年销量大跌，股价亦相应重挫80%。 --台湾联发科在美国拓展势力，直捣高通大本营 高通 为全球智能手机芯片的龙头厂商，然而该公司可能会打算强化防守策略。台湾联发科 为中国智能手机的主要芯片供应商，目前正在美国市场进行大规模的全球品牌宣传，并在高通大本营--加州圣地牙哥成立办公室。 --中国黄金：2013年黄金产量同比增6.2%至逾428吨历史新高--行业网站 中国黄金协会网站周一发布数据称，2013年中国黄金产量同比增长6.23%至428.16吨的历史新高，连续第七年居于世界第一。2013年中国黄金消费量同比增长41.36%，至1,176.4吨的纪录新高--黄金协会 (完)