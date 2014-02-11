《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月11日

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港2月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本 地时间16:49时,1港元=0.78116人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为0.05%,低于上交易日收盘的1.34%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 3.45 4.75 0.93 建设银行 4.00 5.34 0.96 中国银行 2.55 3.25 1.00 农业银行 2.41 3.40 0.91 招商银行 10.57 14.02 0.97 中信银行 4.18 3.92 1.37 交通银行 3.87 5.02 0.99 民生银行 7.63 7.83 1.25 中国人寿 14.04 21.60 0.83 中国平安 39.56 63.65 0.80 中国太保 16.76 27.55 0.78 中信证券 11.94 18.36 0.83 新华人寿 22.04 23.90 1.18 海通证券 10.65 11.74 1.16 华能国际 4.95 7.03 0.90 大唐发电 3.89 3.07 1.62 华电国际 3.06 3.36 1.17 中煤能源 4.53 4.07 1.42 中国神华 14.26 21.15 0.86 中国石油 7.59 7.78 1.25 兖州煤业 7.70 6.08 1.62 中国石化 4.54 5.90 0.99 上海石化 3.06 2.18 1.80 中海油服 21.14 20.85 1.30 仪征化纤 2.80 1.47 2.44 中国铝业 3.43 2.80 1.57 江西铜业 13.90 14.26 1.25 洛阳钼业 6.11 3.16 2.48 紫金矿业 2.31 1.74 1.70 马钢股份 1.65 1.87 1.13 鞍钢股份 3.00 4.97 0.77 重庆钢铁 2.39 1.11 2.76 海螺水泥 16.88 31.05 0.70 洛阳玻璃 4.85 1.26 4.93 北人股份 7.22 2.53 3.65 中联重科 5.25 6.07 1.11 金隅股份 6.14 6.13 1.28 中国国航 3.84 5.07 0.97 东方航空 2.62 2.70 1.24 南方航空 2.70 2.66 1.30 中国远洋 3.24 3.44 1.21 中海集运 2.27 1.89 1.54 中集集团 15.77 17.60 1.15 中海发展 4.40 5.30 1.06 宁沪高速 5.59 9.35 0.77 深高速 3.54 3.46 1.31 成渝高速 2.85 2.07 1.76 皖通高速 3.94 3.91 1.29 广深铁路 2.60 3.38 0.98 中国南车 4.47 5.84 0.98 中国交建 3.93 5.67 0.89 中国铁建 4.25 6.53 0.83 中国中铁 2.47 3.38 0.94 长城汽车 37.74 36.80 1.31 比亚迪 44.29 39.80 1.42 广汽集团 7.94 7.58 1.34 青岛啤酒 43.41 56.70 0.98 广州药业 29.42 26.00 1.45 新华制药 5.50 2.34 3.01 海信科龙 12.00 13.80 1.11 南京熊猫 9.46 3.95 3.07 晨鸣纸业 4.67 3.19 1.87 上海医药 14.19 18.58 0.98 中兴通讯 13.87 15.80 1.12 东方电气 11.65 11.34 1.32 潍柴动力 18.19 30.35 0.77 东北电气 2.32 0.84 3.54 广船国际 19.01 19.22 1.27 经纬纺机 9.76 6.07 2.06 昆明机床 4.39 1.98 2.84 一拖股份 9.24 5.13 2.31 北辰实业 2.74 1.63 2.15 创业环保 8.81 3.91 2.88 中国中冶 1.70 1.35 1.61 金风科技 10.61 8.00 1.70 丽珠 49.48 49.05 1.29 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在