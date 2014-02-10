《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月10日

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透香港2月10日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:55时,1港元=0. 78119人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比 价 万科 7.51 12.52 0.77 深物业 7.38 6.31 1.50 南玻 8.31 6.24 1.70 深康佳 4.15 2.83 1.88 ST中华 5.93 3.13 2.43 ST中冠 9.33 4.41 2.71 深深宝 7.60 6.04 1.61 深华发 6.71 3.54 2.43 深赤湾 15.65 14.27 1.40 招商地产 18.90 19.17 1.26 特力 9.82 6.55 1.92 飞亚达 6.97 6.36 1.40 一致药业 52.50 39.87 1.69 深深房 3.60 2.90 1.59 ST盛润 6.26 5.42 1.48 深南电 4.12 2.60 2.03 深纺织 8.44 5.90 1.83 方大集团 6.03 3.34 2.31 深国商 19.43 11.58 2.15 深赛格 5.62 3.14 2.29 宝石 22.65 12.95 2.24 小天鹅 9.27 9.26 1.28 粤高速 2.97 2.54 1.50 晨鸣纸业 4.71 3.79 1.59 ST珠江 3.55 2.52 1.80 美菱电器 6.06 5.12 1.52 大冷股份 10.97 7.55 1.86 粤电力 4.74 4.58 1.32 佛山照明 10.01 6.83 1.88 江铃汽车 26.21 28.57 1.17 沙隆达 12.64 8.06 2.01 苏常柴 6.74 4.67 1.85 威孚高科 28.60 27.38 1.34 古井贡酒 23.79 16.99 1.79 ST东海 5.07 4.54 1.43 长安汽车 11.18 13.62 1.05 京东方 2.19 1.94 1.45 鲁泰 10.30 10.96 1.20 本钢板材 2.84 2.45 1.48 张裕 24.44 18.81 1.66 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38