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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 16:18 BJT

香港股市：交投迟滞中收低，本周将迎来大量数据

港股成交量连续第四日处于20日移动均线下方，本周叶伦作为美联储新任主席首次在国会进行证词陈述之前，投资者暂缓行事。

中国将在2月12日公布贸易数据，2月14日公布通胀数据，并在2月15日公布货币供应和贷款增长数据。

市场还关注中国央行的公开市场操作，本周公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期。(完)
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