路透基点：香港天元锰业的三年期循环贷规模从1亿美元降至9,300万美元

路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港天元锰业国际贸易有限公司的三年期有担保循环贷款，规模由1亿美元降至9,300万美元。

永丰银行香港分行担任牵头行兼簿记行，承贷1,700万美元。

有四家银行担任主办行，各自承贷1,200万美元：彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行和台湾合作金库。

台湾土地银行和台湾中小企业银行担任安排行，各自承贷1,000万美元。远东国际银行也是安排行，承贷800万美元。

协议定于2月13日签署。

一如此前报导，这笔贷款以交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行及上海银行的备用信用证(SBLC)作为担保。除交通银行之外，任何单一银行发出的备用信用证金额不得超过3,000万美元。备用信用证最高动用比例不得高于97%。

这项循环贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点，承诺费用20个基点。平均期限为两年。

银行参贷价码如下：

承诺1,500万美元以上者，综合收益227.5个基点，其中费用55个基点，并取得牵头行头衔；

承诺1,200-1400万美元者，综合收益222.5个基点，费用45个基点，取得主办行头衔；

承诺800-1,100万美元者，综合收益217.5个基点，费用35个基点，取得安排行头衔。

贷款资金的半数用于一般企业用途，另外一半用于采购。

香港天元锰业隶属宁夏天元锰业集团，宁夏天元是全球最大电解锰生产商，据公司官网资料，宁夏天元资产超过100亿元人民币(16.4亿美元)。（完）