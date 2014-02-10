CNH动态：人民币即期下跌，境外内价差吸引客盘海外购汇

香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透香港2月10日 - 离岸人民币即期汇价 周一下跌。假期前高达300余点的境内外价差，吸引了客盘在海外购汇，市场估计此种操作将会持续一段时间，限制离岸价格于区间波动。
交易员指出，春节过后中间价变动不大，未能予离岸市场指引。新兴市场波动近日稍缓，但仍有不确定因素笼罩，虽然市场普遍认为人民币体质相对其他新兴货币稳健，但短线多空想法较为分歧，
“今天看到很多客盘在离岸结汇，境内外价差到300多点，是很具吸引力了。”一中资行交易员说。
他指出，虽然中国金融市场上周五已经开市，但不少企业今日才正式开工，因此购汇需求在今日＂爆发＂出来。
本地时间下午5:58时，离岸人民币 报6.0350，上日尾盘在6.0275，盘中区间在6.0270-6.0372间，境内外价差收缩至236点，上周五约为359点。
境内人民币 收高0.07%至6.0593，春节后第二个交易日客盘结汇回归，但交易人士也反映疑似干预的大行购汇在6.06元附近再次出现，限制人民币快速反弹。
另一外资行人士则指出，人民币中长期仍看升，但短线受到新兴市场撤资疑虑，以及中国经济放缓等因素干扰，作多气氛没有春节前那么热烈，将令汇价陷入区间内。
“我们等待下一个作多人民币的讯号，可能是中间价，也可能是其他...短线上就是区间操作。”他说。
多数亚洲新兴市场货币周一缓步走高，因地区股市上扬，但投资者保持谨慎，等待新任美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦本周稍后的听证会，以便从中寻找美国货币政策的线索。
中国将于周三公布进出口数据。最新路透调查显示，受去年同期高基数影响，中国2014年1月进出口增速料低于前月，但回调幅度不大，因外需仍在持续复苏，美欧企业信心指数继续上扬。贸易顺差料为236.5 亿美元，环比略有回落。
人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1127/6.1167，上日报6.1145。（完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司