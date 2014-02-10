CNH动态：人民币即期下跌，境外内价差吸引客盘海外购汇

路透香港2月10日 - 离岸人民币即期汇价 周一下跌。假期前高达300余点的境内外价差，吸引了客盘在海外购汇，市场估计此种操作将会持续一段时间，限制离岸价格于区间波动。

交易员指出，春节过后中间价变动不大，未能予离岸市场指引。新兴市场波动近日稍缓，但仍有不确定因素笼罩，虽然市场普遍认为人民币体质相对其他新兴货币稳健，但短线多空想法较为分歧，

“今天看到很多客盘在离岸结汇，境内外价差到300多点，是很具吸引力了。”一中资行交易员说。

他指出，虽然中国金融市场上周五已经开市，但不少企业今日才正式开工，因此购汇需求在今日＂爆发＂出来。

本地时间下午5:58时，离岸人民币 报6.0350，上日尾盘在6.0275，盘中区间在6.0270-6.0372间，境内外价差收缩至236点，上周五约为359点。

境内人民币 收高0.07%至6.0593，春节后第二个交易日客盘结汇回归，但交易人士也反映疑似干预的大行购汇在6.06元附近再次出现，限制人民币快速反弹。

另一外资行人士则指出，人民币中长期仍看升，但短线受到新兴市场撤资疑虑，以及中国经济放缓等因素干扰，作多气氛没有春节前那么热烈，将令汇价陷入区间内。

“我们等待下一个作多人民币的讯号，可能是中间价，也可能是其他...短线上就是区间操作。”他说。

多数亚洲新兴市场货币周一缓步走高，因地区股市上扬，但投资者保持谨慎，等待新任美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦本周稍后的听证会，以便从中寻找美国货币政策的线索。

中国将于周三公布进出口数据。最新路透调查显示，受去年同期高基数影响，中国2014年1月进出口增速料低于前月，但回调幅度不大，因外需仍在持续复苏，美欧企业信心指数继续上扬。贸易顺差料为236.5 亿美元，环比略有回落。

人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1127/6.1167，上日报6.1145。（完）

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