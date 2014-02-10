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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 13:55 BJT

国际油市：布兰特原油触及五周高位后跌向109美元，关注本周更多中美经济数据

美国3月原油期货 跌0.13美元至99.75美元，稍早一度升至12月27日来最高的100.46美元。

油价周五跳涨逾2美元，因投资者无视低于预期的美国非农就业数据，而聚焦于提振取暖油需求的严寒天气。

Astmax Investment商品经理Tetsu Emori表示，从技术图型来看，布兰特原油和美国原油均超涨，显示价格将走低。

他表示，由于新兴经济体仍笼罩风险，投资者仍持谨慎态度。

围绕伊朗核计划的地缘政治紧张情势缓解亦压制油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/杜明霞；审校 戴素萍/张若琪)
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