《全球汇市》美元兑日圆小升至逾一周高位，因美联储料仍缩减刺激

反观商品货币则是表现突出，澳元、加元及新西兰元创下约五个月以来的最大周线涨幅。

先前澳洲央行放弃宽松倾向，令澳元大涨，而国内数据亮丽也让加元及新西兰元获得提振。

周五公布的数据显示，加拿大1月新增2.94万个工作岗位，12月时为流失4.4万个，失业率则从7.2%降至7.0%，数据浇熄了央行可能降息的传言。

这带动加元升至逾两周来最高。加元兑美元 最新报1.1029加元，日内持稳，上周五时曾升至1.0968。

澳元兑美元 小幅下跌0.2%至0.8934美元，但仍距离周五触及的四周高点0.8999不远，新西兰元兑美元 则是报在0.8272美元，日内下滑约0.3%，但仍接近一周半高点0.8297。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3621 1.3633 -0.09 -0.90 1.3745

美元/日圆 102.43 102.33 +0.10 -2.73 105.30

欧元/日圆 139.53 139.51 +0.01 -3.59 144.73

美元/瑞郎 0.8989 0.8976 +0.14 +0.68 0.8928

英镑/美元 1.6409 1.6409 +0.00 -0.89 1.6556

美元/加元 1.1024 1.1031 -0.06 +3.80 1.0620

澳元/美元 0.8936 0.8955 -0.21 +0.26 0.8913

新西兰元/美元 0.8276 0.8290 -0.17 +0.85 0.8206

澳元/日圆 91.530 91.640 -0.12 -2.47 93.850

新西兰元/日圆 84.770 84.830 -0.07 -1.90 86.410

英镑/日圆 168.08 167.91 +0.10 -3.59 174.33

澳元/新西兰元 1.0794 1.0793 +0.01 -0.50 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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