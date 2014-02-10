版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 17:26 BJT

《中国数据观测》1月CPI同比涨幅料降至2.3%，受猪肉价格反季节回落影响

* 公布内容: 中国1月CPI和PPI
    * 公布时间: 2月14日(周五)

调查结果 : (同比,%)
                                   中值       区间      前值    上年同期  预测数
 
    居民消费价格指数(CPI)           2.3    2.2 ~ 2.8     2.5      2.0       19
    工业生产者出厂价格指数(PPI)    -1.7   -2.0 ~ -1.1   -1.4     -1.6       18
   
    路透综合19家机构预测结果显示，受猪肉价格反季节回落影响，中国2014年1月CPI同比
涨幅料续降至2.3%，相当于八个月来最低。通胀保持温和可控，为中国宏观政策聚焦于调结
构和促改革铺平道路。
    
    而国际大宗商品价格持续低位徘徊，且国内产能过剩的现实依然存在，预计1月PPI同比
降幅将扩大至1.7%，为六个月最大降幅。
    
    “进入1月以来，虽然有春节临近的节日因素拉动，使食品价格出现小幅回升态势；但
由于猪肉价格持续四个星期回落，拉低了食品价格整体的涨幅，”交通银行金融研究中心在
报告中称，1月食品价格环比涨幅远小于历史同期，约上涨1个百分点左右，而上年同期环比
上升2.8%。
    
    交行并指出，基于国际大宗农产品价格同比整体下行的走势判断，国内猪肉市场整体供
应较为充足，考虑到当前生猪存栏量仍维持在高位，预计2014年一季度猪肉价格仍将维持弱
势。
    
    “一季度CPI同比可能低于2.5%，个别月份甚至可能跌破2%，”交行称。该行对1月CPI
涨幅预估为2.2%。
    
    商务部网站公布的周度数据显示，1月前四周全国36个大中城市18种蔬菜平均批发价格
仅有一周为环比下降，其余三周均为环比上涨；而猪肉价格则连续四周皆为环比下降。
    
    招商证券宏观研究主管谢亚轩指出，判断通胀的走势取决于两个方面，即经济基本面和
货币宽松的程度，而中央经济工作会议“保持货币信贷及社会融资规模合理增长”表明高层
对待流动性过剩的警惕，流动性相对适中偏紧，政策从稳增长政策转向调结构和促改革，产
能过剩抑制通胀上行。
    
    他预计2014年全年CPI同比增速为2.8%，一季度为2.6%。
    
    中国央行日前在四季度货币政策执行报告中指出，未来一段时期中国经济仍有望保持平
稳向好、稳中有进的态势，央行称将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适
度流动性。 
    
    中国国内金融市场1月31日-2月6日逢传统农历新年假期休市。中国海关定于周三（2月1
2日）公布1月进出口贸易数据；中国国家统计局则因循惯例并不会单独公布1月工业、投资
和消费数据细节，定于3月13日发布1-2月合并数据。

    以下为各机构对1月CPI和PPI的预测详情:(同比,%)   
 预测机构        CPI      PPI
 -- -- -- -- -- -- -- -- --
 澳新银行        2.2     -1.8
 中国银行        2.8     -1.6
 交通银行        2.2     -1.8
 永丰投顾        2.8         
 巴克莱          2.3     -1.7
 美银美林        2.3     -1.7
 凯投宏观        2.3     -2.0
 招商证券        2.5     -1.7
 花旗            2.3     -1.6
 中信证券        2.2     -1.7
 德意志银行      2.5     -1.5
 海通证券        2.5     -1.8
 华宝信托        2.5     -1.7
 兴业证券        2.2     -1.6
 联讯证券        2.2     -1.6
 上海证券        2.2     -1.6
 申银万国        2.7     -1.1
 渣打            2.4     -1.6
 瑞银            2.4     -1.6
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 中值            2.3     -1.7
 上月            2.5     -1.4
    欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完)

 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐