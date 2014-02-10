台湾债市：102/10期借券成交28.98亿台币，加权平均利率0.5900%

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透台北2月10日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细 节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 102/10 28.98 0.5900 0.5900 0.5900 346.5 341.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38