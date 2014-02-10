《中国数据观测》1月进出口增速预计有所回落，因同比基数较高

* 公布内容: 中国2014年1月进出口贸易数据 * 公布时间: 2月12日（周三） --调查结果 : 指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) 2.0 负6.3~7.2 4.3 25 19 进口(%) 3.0 负8.9~10.6 8.3 28.8 18 贸易顺差(亿美元) 236.5 150~320 256.4 291.5 16 --数据要点： 最新路透调查显示，受去年同期高基数影响，中国2014年1月进出口增速料低于前月， 但回调幅度不大，因外需仍在持续复苏，美欧企业信心指数继续上扬。贸易顺差料为236.5 亿美元，环比略有回落。 调查中值显示，今年1月出口增幅料较2013年12月4.3%的水平进一步回落至2%左右，进 口同比增幅亦由8.3%降至3.0%。 中信证券分析称，1月份美国经济复苏因极寒天气出现波折，加之中国外贸基数较高， 预计进出口增速将会回落。但考虑到今年并无明显的春节错位效应、欧元区PMI加速扩张等 正面因素，进出口增速回调的幅度并不大。 该机构并预测1月出口增速为2.5%，进口增速为6.5%，贸易顺差为224.5亿美元。 “1月贸易数据可能会受到去年进出口高报等因素的显着影响。美国和欧洲的企业信心 指数均继续上扬，表明外需依然坚挺。预计中国出口复苏势头在1月份仍会持续，但由于去 年初贸易数据高报带来的显着影响，出口和进口的同比增速可能会十分疲弱。”瑞银报告称 。 巴克莱报告亦强调，由于去年虚高的贸易报告数据，导致基数较高，另外今年1月比去 年少一个工作日，同比增速受到下行扭曲。 不过，展望未来，由于新兴市场增长的不确定性，巴克莱对2014年中国出口增长保持谨 慎态度，且疲软的PMI新订单指数预示了悲观的外需前景。 汇丰(HSBC)/Markit此前联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。此数值为去年7月以来最低水 准，且是六个月来首次跌破荣枯线。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前亦联合公布，中国宏观经济先行指标-- 1月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 为50.5，降至六个月低点。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果： 预测机构 出口同比% 进口同比% 顺差（亿美 元 澳新银行 -6.3 -2.0 208 中国银行 2.5 1.0 311 交通银行 4.0 5.0 287 永丰投顾 7.2 7.8 291.8 巴克莱 -0.2 ～ ～ 美银美林 2.0 9.0 175 凯投宏观 -4.0 3.0 150 招商证券 -2.8 3.0 189.9 花旗 -6.1 -8.9 ～ 中信证券 2.5 6.5 224.5 德意志银行 -1.0 2.5 233 海通证券 3.8 5.9 269 华宝信托 2.6 5.6 240 兴业证券 -3.2 0.3 216 联讯证券 3.4 5.6 ～ 上海证券 5.6 10.6 230 申银万国 -0.3 -2.2 320 渣打银行 0.0 2.0 250 瑞银 2.0 3.0 271 注：～为数据无法提供。 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)