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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 17:26 BJT

《中国数据观测》1月进出口增速预计有所回落，因同比基数较高

* 公布内容: 中国2014年1月进出口贸易数据
    * 公布时间: 2月12日（周三）


  --调查结果 : 
    
       指标         1月中值       区间        上月   上年同期  参与预测机构
                                                                    数
      出口(%)         2.0       负6.3~7.2     4.3       25          19
      进口(%)         3.0      负8.9~10.6     8.3      28.8         18
 贸易顺差(亿美元)    236.5       150~320     256.4    291.5         16
        
   --数据要点：
    
    最新路透调查显示，受去年同期高基数影响，中国2014年1月进出口增速料低于前月，
但回调幅度不大，因外需仍在持续复苏，美欧企业信心指数继续上扬。贸易顺差料为236.5
亿美元，环比略有回落。
    
    调查中值显示，今年1月出口增幅料较2013年12月4.3%的水平进一步回落至2%左右，进
口同比增幅亦由8.3%降至3.0%。
    
    中信证券分析称，1月份美国经济复苏因极寒天气出现波折，加之中国外贸基数较高，
预计进出口增速将会回落。但考虑到今年并无明显的春节错位效应、欧元区PMI加速扩张等
正面因素，进出口增速回调的幅度并不大。
    
    该机构并预测1月出口增速为2.5%，进口增速为6.5%，贸易顺差为224.5亿美元。 
    
    “1月贸易数据可能会受到去年进出口高报等因素的显着影响。美国和欧洲的企业信心
指数均继续上扬，表明外需依然坚挺。预计中国出口复苏势头在1月份仍会持续，但由于去
年初贸易数据高报带来的显着影响，出口和进口的同比增速可能会十分疲弱。”瑞银报告称
。
    
    巴克莱报告亦强调，由于去年虚高的贸易报告数据，导致基数较高，另外今年1月比去
年少一个工作日，同比增速受到下行扭曲。
    
    不过，展望未来，由于新兴市场增长的不确定性，巴克莱对2014年中国出口增长保持谨
慎态度，且疲软的PMI新订单指数预示了悲观的外需前景。 
    
    汇丰(HSBC)/Markit此前联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)            
终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。此数值为去年7月以来最低水
准，且是六个月来首次跌破荣枯线。               
    
    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前亦联合公布，中国宏观经济先行指标--
1月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 为50.5，降至六个月低点。            
            
    欲浏览中国所有经济数据,请点选        ;欲了解数据页面,请点选        
    
    以下为本次路透调查结果：    
 预测机构      出口同比%  进口同比%   顺差（亿美
                                              元
 澳新银行           -6.3       -2.0          208
 中国银行            2.5        1.0          311
 交通银行            4.0        5.0          287
 永丰投顾            7.2        7.8        291.8
 巴克莱             -0.2         ～           ～
 美银美林            2.0        9.0          175
 凯投宏观           -4.0        3.0          150
 招商证券           -2.8        3.0        189.9
 花旗               -6.1       -8.9           ～
 中信证券            2.5        6.5        224.5
 德意志银行         -1.0        2.5          233
 海通证券            3.8        5.9          269
 华宝信托            2.6        5.6          240
 兴业证券           -3.2        0.3          216
 联讯证券            3.4        5.6           ～
 上海证券            5.6       10.6          230
 申银万国           -0.3       -2.2          320
 渣打银行            0.0        2.0          250
 瑞银                2.0        3.0          271
   注：～为数据无法提供。 （完）

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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