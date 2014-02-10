特写：深港跨境学童热潮激发香港社会不满

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港2月6日 - 最近的某个清晨，天才蒙蒙亮，超过100位大陆家长已在香港一所小学门外排起长队，希望为孩子争取一年级入学资格。

深港口岸附近的学校吸引着深圳和附近城市的不少家长，他们的孩子在香港出生，希望孩子接受香港的教育。

这所小学的校长Siu May-cheuk称：“完全没料到这样的情况，于是我们不得不另外排出一个队。有的家长担心学校里有太多大陆学生。”

在香港读书的吸引力在于更好、更自由的教育以及香港的国际化。每天约有2万名学生经过口岸从大陆去香港，穿着整洁的香港校服、带着书包，穿梭于地铁和巴士。

1997年香港回归后，香港与内地的联系日趋紧密，很多大陆游客涌入香港，令香港在经济上受益，但与此同时也给香港带来了不满和压力，包括挤占入学名额、产房紧张以及公寓价格飙升等问题。

2002-2012年在香港出生的逾20万婴儿中，约四分之一婴儿的父母双方都来自大陆，即所谓“双非”婴儿（父母皆非香港居民）。

在香港出生的婴儿即成为香港居民，享受免费教育等权益。也有的人前往香港生育，是为了规避在大陆的超生罚款。

随着越来越多“双非”儿童到了入学年龄，2012年香港北区“双非”学童数量同比大幅增加了27%至1.6万人，导致一些香港本地家长不满。

一名六岁孩子的父亲Tong Kwan-fu称，香港孩子应该有优先权，而“跨境”学童住在深圳，离学校很远。他表示，他的朋友们都认为这种制度不公平。他孩子所在学校里有一半的学生住在大陆。

而由于一些大陆家长为避免孩子上学路程太远，纷纷在香港买房，这推高了学区房的价格。一些地产经纪称，口岸附近有五分之一的公寓是大陆居民购买的。

Midland Research数据显示，截止2013年11月近三年间，香港北区和元朗区房价分别上涨了50%和44%，超出香港房价31%的整体涨幅。

中原地产粉岭地区的经纪人Ken Chan称，很多大陆家庭更愿意购买一手房，为孩子将来到香港读书做准备。

为平息香港民众不满，香港政府去年实施“双非”孕妇来港产子零配额政策。

特首梁振英最近表示，政府将确保本地学童的就学机会，并继续致力解决“双非”儿童对香港学额需求造成的压力。

虽然政府措施有助于缓解压力，但大陆学生的涌入正加大香港教育体系更高层面的压力。

香港中文大学教授沈建法指出，若不提供更多大学入学机会，香港的大学入学竞争将非常激烈。