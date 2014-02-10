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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 15:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚股普遍上涨，静看汇市表现

路透2月10日 - 0704GMT

* 澳元/美元下滑0.21%，新西兰元/美元下跌0.16%，美元/韩元下跌0.27%，美元/印度卢比下滑0.14%

* 日股日经指数上涨1.77%，中国沪综指上升2.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.32%，美国十年期公债收益率报2.6784%

* 瑞士投票对来自欧盟的移民设限

* 日本2013年经常帐盈余为有记录以来最低

* 中国人行敦促对风险和流动性实施正确管理

* 浏览欧洲开盘的技术图表，请点选：r.reuters.com/dec27t

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