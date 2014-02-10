《汇市简讯》欧洲开盘：亚股普遍上涨，静看汇市表现

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透2月10日 - 0704GMT
* 澳元/美元下滑0.21%，新西兰元/美元下跌0.16%，美元/韩元下跌0.27%，美元/印度卢比下滑0.14%
* 日股日经指数上涨1.77%，中国沪综指上升2.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.32%，美国十年期公债收益率报2.6784%
* 瑞士投票对来自欧盟的移民设限
* 日本2013年经常帐盈余为有记录以来最低
* 中国人行敦促对风险和流动性实施正确管理
* 浏览欧洲开盘的技术图表，请点选：r.reuters.com/dec27t
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦 审校 许娜)
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38