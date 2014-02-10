台湾汇市：台币随亚洲货币反弹，外资汇出力道被出口商抛汇抵销

* 台币随亚洲货币第二日反弹 * 外资汇出力道遭出口商抛汇抵销 * 台币实质交易区间看在30.200-30.400 路透台北2月10日 - 台币兑美元 周一微幅收高2.6分，连二日走扬。交易员称，台币主要受益于 韩元等新兴亚币的涨势。外资虽仍汇出，但出口商抛汇也抵消对台币的影响。 汇银人士指出，美国非农就业数据不如预期，令亚洲新兴市场的股市与货币反弹，不过市场一般认为，短 暂的就业状况不佳，应不致改变美联储缩减购债规模的步伐。外资仍持续在韩国、台湾等股市卖超，显示资金 撤出的方向没有改变。 他们认为，本周美联储新掌门叶伦周二和周四将分别在众议院和参议院首次发表证词陈述，此外，中国也 将公布贸易数据，此将牵引国际金融市场的动向。台币在央行的看顾下，预料短线还是不脱区间整理格局，实 质交易区间看在30.200-30.400。 “外资汇出都被出口商洗掉了，韩元强势也有些支撑。”一位外商银行资深交易员说。 另一本地银行交易员则称，外资今天早上10:00以后即陆续汇出资金，下午更为明显。不过出口商今日明 显较上周四、五活跃，使得外资汇出的影响性降低。 今日台币实质交易区间主要在30.266-30.319，上日在30.275-30.310。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微收敛；一个月远 汇报价 尾盘报30.280/30.310，上日纽约盘收在30.265。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超64.21亿台币，连五日卖超共计916.56亿台币；上 交易日为卖超65.63亿台币。 外资及陆资今年以来在台股已转买为卖。自2014年初至2月7日止 ，外资总买进金额为4,815.76亿台币，总卖出金额为5,264.38亿，累计卖超为448.62亿台币。[ID:nL3T0LF24X ] 韩国韩元兑美元 KRW= 周一收高，盘中触及近两周高点，因投资人无视疲弱的美国就业报告，而推高新兴 市场货币。韩元兑美元早盘高见1,070.0，为1月29日以来最强水准。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：欧元区2月Sentix投资者信心指数。 周二：美国12月批发(趸售)库存;韩国1月出口和进口物价;韩国1月失业率;日本12月机械订单(2月11-12日 公布);美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演说;美国费城联储总裁普洛瑟就经济前景发表演说;美联储主席叶伦在 国会金融服务委员会提供关于美国经济和货币政策的证词。 周三：中国1月进出口贸易数据;欧元区12月工业生産;美国1月联邦预算;日本1月企业物价指数;美国圣路 易斯联储总裁布拉德在纽约就经济前景发表演说。 周四：德国1月CPI终值;德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值;美国一周初请失业金人数;美国1月零售 销售;美国12月企业库存;韩国央行利率决议;美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政 策的证词。 周五：中国1月CPI和PPI;德国第四季经季节调整的GDP初值;欧元区第四季GDP初值;欧元区12月贸易收支; 美国1月进口和出口价格;美国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.380 30.406 30.255-30.406 30.406 4.82 6.92 元太外汇经纪公司 30.370 30.400 30.260-30.370 30.279 2.71 2.93 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.150/-0.130 (完)