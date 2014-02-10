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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 15:38 BJT

台湾个股：宏达电预计第一季营收340-360亿台币

路透2月10日 - 宏达电 周一称：

* 预计第一季营收介于340-360亿台币

* 预计第一季毛利润率为21.5-22%

* 预计第一季每股亏损2.6-2.1台币

* 第一季毛利润率料上升，因产品种类多样

* 第一季业绩表现料为2014年内最低，之后几个季度的营收和获利都料将增长

* 财务长称2014年料将盈利

* 财务长称此次不打算派发特别股息，可把现金用于支持公司成长(完)
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