全球贵金属：2月7日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均持平

法国数据：第一季经济增长减缓，因天气暖和致家庭削减取暖支出
路透巴黎4月28日 - 周五公布官方数据显示，法国今年前三个月经济增长减速，因冬季天气异常暖和导致更多家庭取暖支出下降；大选没有明显影响。
路透2月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量持平于周四，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量同期亦不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,626,058.1 2月7日 25,626,058.1 2月6日 0.0 0.00%
iShares 322,979,783.1 2月7日 322,979,783.1 2月6日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
路透巴黎4月28日 - 周五公布官方数据显示，法国今年前三个月经济增长减速，因冬季天气异常暖和导致更多家庭取暖支出下降；大选没有明显影响。
路透上海4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至4月26日，已有281家QFII(合格境外机构投资者)合计获批907.64亿美元的投资额度，较上月增加5亿美元。 4月海通证券旗下的海外投行子公司--海通银行首次获批增加5亿美元QFII额度。 继2012年中国QFII额度扩容提速之后，2013年净增122.58亿美元，2014年和2015年的净增额分别为172.22亿美元和141.45亿美元，2016年净增62.41亿美元。 以下为各家机构获得的QFII额度（亿美元）: 序号 QFII中文名称 批准日期 投资额度 1 瑞士银行 2016.11.28 21.90 2 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公 2014.08.26 7.50 司 3 瑞银环球资产管理（香港）有限公司 20
路透香港4月28日 - 香港金融管理局（HKMA）数据显示，3月末人民币存款余额5,072.7亿元，单月环比减少0.8%。 此外，3月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额3,120.3亿元，按月大增31%。 以下为金管局提供的2009年7月至今，香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月度数据： 月份 结算量(百万元人民 新增人民币存款(亿 人民币存款总量(亿 币) 元) 元) 2017.3 312,033 -41 5,073 2017.2 238,327 -111 5,114 2017.1 271,029 -242 5,225 2016.12 287,628 -809 5,467 2016.