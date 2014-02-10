《分析师观点2》台湾1月出口受假期影响低于预期，续观察2月数据

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透台北2月10日 - 台湾财政部周一公布，1月出口金额较上年同期减5.3%，远逊于市场预估成长0.45%。
财政部表示，主因本月适逢农历春节假期(上年为2月)，比较基础不一所致；经调整季节变动因素后，较上年同月增0.1%。
1月进口则较上年同期衰退15.2%(市场估为衰退7.10%)。1月贸易顺差则为29.7亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
1月年变动率(%) 12月年变动率(%)
整体出口金额 -5.3 +1.2r
--中国(含香港) -10.3 +5.1r
--美国 +4.6 -0.6r
--欧洲 +0.4 -8.1r
--日本 +4.8 -3.5r
**市场评论**
--元富投顾分析师 许芷雁：
在农历假期分布在1月及2月的时候是比较难估计，但1月份衰退幅度是符合我们的预期，如果把今年1月和2月合起来看，我们预估今年是较上年同期成长5%，今年全年估在0-5%。基本上第一季的出口表现是较为平淡，现在就要看第二季或第三季，国际是否有新品的发表，给出惊喜，拉动需求。
--国泰金控经济研究处经理 陈钦奇：
尽管元月因农历春节而致工作天数减少，但1月出口数据仍不如预期，毕竟成熟市场需求增加，市场仍看好出口表现渐入佳进，不过可能受到美国冰风暴影响，1月出口略有不如预期，基于农历春节的季节性因素，通常一、二月出口数据会合并来看，若仍低于预期才须进一步关注，主计处将于下周二(18日)公布今年GDP预估，仍看好上调至近3%，随着经济缓步复苏，料央行下半年才可能升息。
--台新投顾分析师 王凯民：
1月出口不如预期，受过年因素的影响蛮大，如果调整工作天数后，出口较上年同期近持平，显示这次过年因素的影响反应在1月较大，这也预示2月的出口表现受年节因素影响应较小，表现将相对较好。
不过整体而言出口的表现依然疲弱，加上物价稳在低位，短期央行货币政策不至于有改变，而台币汇价将维持相对弱势。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收高2.6分，报30.380。
--台股加权股价指数 收盘微涨0.05%至8,391.95点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
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**相关背景**
--主计总处去年11月底对2014年全年经济成长率的预估下修为2.59%，而2014年出口预估年增3.07%、进口金额年增3.82%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 杨淑祯/黄凯)
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