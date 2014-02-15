《分析师观点2》中国1月新增人民币贷款超预期

路透上海2月15日 - 中国人民银行周六公布数据显示，2014年1月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.2%，与路透的调查中值13.2%一致；1月新增人民币贷款1.32万亿元，高于路透调查中值的1.1万亿元。

央行数据并显示，1月中国社会融资规模为2.58万亿元，较上年同期多399亿元；人民币贷款余额同比增14.3%，路透调查中值为13.9%。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --中国1月新增人民币贷款1.32万亿元，路透调查中值为11,000亿元 --1月末M2同比增长13.2%，路透调查中值为13.2% --1月末人民币贷款同比增长14.3%%，路透调查中值为13.9% --1月社会融资规模为2.58万亿元，较上年同期多399亿元 欲浏览1月数据详情，请点选 以下为分析师的评论:

--中金固定收益研究

1月份贷款增加1.32万亿元，略超过市场此前预期的1.1-1.2万亿。从结构上看，中长期贷款明显反弹，显示在去年年末信贷额度紧张，银行普遍压缩了中长期贷款后，这些积压的贷款在1月份集中释放。中长期贷款的回升，可能会助推投资增速的回升。

1月份社会融资总量明显超过此前市场预期。除了贷款增量略超预期外，主要是委托贷款和外币贷款增量较高导致的。委托贷款增量较高可能说明非标业务的增长依然较快。由于银行预期后续会有针对非标的限制性政策，也不排除部分银行提前冲量。外币贷款增加可能是因为人民币利率较高以及人民币升值，部分套利业务有所增加。

M2和社会融资总量的余额增速都有一定回落。但回落主要是去年高基数的影响，从增量上看并不算低，尤其是社融的增量高于预期。但从数据看，非标业务和部分套利业务仍增长较快，显示融资需求依然较强。

我们认为当央行提到“流动性闸门”字眼的时候，货币政策尚未转向放松。近期债券收益率在较为宽松的资金面推动下有所下行，但当节后流通中现金回流这一因素逐步消除后，资金面仍有变数。

--国海证券宏观及债券分析员 黄诗诚

1月社会融资规模大幅扩张，新增信贷显着高于市场预期，而表外的委托贷款、承兑汇票大幅增长，而信托贷款增量即使在信用事件影响下也达到约1,000亿元左右。总体上看，尽管在去年初的高基数下M2和社融余额同比增速均小幅回落，但较高的信贷和社融增量反映了社会融资意愿强烈，印证央行对经济增长仍依赖债务扩张的判断，同时也反映了在节前投放和外汇流入影响下市场基础货币较为充裕。预计后续央行维持偏紧的流动性调控，并可能采取正回购等回笼货币的操作。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽

社会融资规模比预期多很多。从结构上说，信托贷款被控制后，需求就转委托贷款那边去了；票据的规模也比较大，一方面年初要占信贷额度，还有就是1月票据资产收益也比较高。

外汇贷款的规模也比较大，去年四季度以来，人民币升值幅度有超预期，套利资金在增多，外汇占款应该也比较多。1月跨境贸易发生规模比较大，跟这个也是密切相关的。

社会融资规模增长这么多，M2和M1增加却没有很快，应该跟季初部分资金重新流向理财有关。即使按一季度投放全年30%的信贷额度，1月投放一季度的40%，全年新增贷款按10万亿计算1月也就应该是1.2万亿，1.32万亿真是超预期了。企业中长期贷款占比没有很高；个人中长期贷款跟房地产市场有关，不过去年四季度以来这块有降温，相应贷款后期可能萎缩。存款方面，住户存款增加多，企业存款减少了，这跟年末发奖金存款搬家有关。

今年货币政策，我们认为还是会紧平衡，看不到放松迹象。1月份资产增加这么多，可能引发窗口指导。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强

虽然1月社会融资绝对值高，但从增速来看，实际并不高，反而有点慢，M2也一样。信贷方面，不排除因为对影子银行的监管加强，导致一些融资需求回归表内的可能。

目前中国经济增长回落趋势已经比较清楚，但感觉决策层对此是认可并接受的，所以未来政策，应该还是以维持现有思路为主，不太像有发生变化的迹象。

反倒是春节后停止逆回购，市场流动性依旧比较充裕。考虑到年初以来顺差可能带来较多的外汇占款，如果未来过于宽松，公开市场加大回笼力度也不是没有可能。

--国信证券宏观经济分析师 钟正生

1月表内外资金投放均超预期，由此可得两个基本判断：一是季度经济不会下得那么快，说经济走弱倒逼货币放松为时尚早；二是数据高企令央行骑虎难下，倒逼表态甚至收紧倒是可以预期的。

--中信建投证券宏观分析师 王洋

在经过一定控制后，1月新增信贷还是比较多，这也很大程度上支撑了社会融资规模的增长。M2因为去年基数的原因，不算很高。

政策方面，自从去年12月到今年1月，央行在稳定货币市场和预期上做了不少工作，但总体方向没有改变，还是中性偏紧。至于未来会不会发生变化，那要看中国经济增长是否触及底线、金融风险，以及QE退出等外部冲击这些因素。而就现有情况看，还不具备令货币政策转向的条件。

--上海社科院经济景气研究中心主任 刘熀松

从1月份的金融统计数据来看，可以发现：首先，货币供应情况总体正常。1月份M2的增长速度达到了13.2%，增长速度基本正常，不低也不高。其次，企业资金状况偏紧。M1的增长速度只有1.2%，这说明企业的资金状况还是偏紧的。M0的增长速度达到了22.5%，这和春节因素有关。

考虑到通胀压力下降，经济增长速度趋缓，货币政策的传导有时滞效应，建议货币政策尽快适当地逐渐小步放松，以支持实体经济，保持经济的稳定增长。

--兴业证券宏观经济分析师 高群山

1月份社融增加2.58万亿，远超市场预期。增量主要体现在信贷，委托贷款以及未贴现票据上。在四大行在月底压缩规模之后，信贷以及社融总量还能达到这样的水平，一方面说明社会融资意愿还是非常高，另外，能实现这么高的融资规模也与基础货币（外汇占款增加）的显着改善有关。从央行年后回笼大量资金没有影响拆借利率也可以印证这一点。可以预期的是，在社融放量的压力下，央行将保持这种资金回笼的动作。

此外，相之对应的是信托融资同比出现比较明显的回落，这与监管以及市场对信托风险的警惕上升有关。同样受到信用风险担忧拖累的还有信用债的融资发行规模萎缩。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮

还挺好的，信贷数据至少还说明经济的需求还可以，信贷的增长之下，经济不会掉的太快。当然1月份的数据也不代表什么，因为年初都是突击放贷，有可能后面不一定是这样的情况，总体判断现在没法下结论的。不过至少从1月份信贷增长比较快的情况看，经济暂时没有大的问题。

央行政策还是会维持一个偏紧的基调，年后这一周资金面还不错，但也不能说明什么问题，也就是春节之后的正常表现。我们估计至少上半年央行应该不会有往松的方向调整的动作，6月下半月对资金面应该还是有考验的；近期看，如果资金面在目前水平上进一步趋于宽松，央行完全有可能出手微调，包括公开市场启动正回购等，因为经过去年半年的时间，央行的政策目标并没有完全实现，比如债务的扩张、去过剩产能等，央行至少还会再观察一段时间，对政策放松不应有太高的预期。

**相关背景**

--中国央行公布的去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--2014年1月下旬，在春节到来之前，央行除了通过SLF向大型商业银行提供流动性支持，同时还宣布开展地方金融机构SLF操作试点，扩大SLF受惠面；路透并援引消息人士称，试点额度总计1,200亿元，可循环使用。

--中国央行公布数据显示，2013年末，常备借贷便利(SLF)余额为1,000亿元人民币，较6月末的年内高点下降3,160亿元；当年SLF累计发放23,650亿元；去年10月、11月及12月SLF余额分别为3,010亿、2,610亿和1,000亿元。