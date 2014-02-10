投行观点：香港国企股已超卖，未来有望现短暂但温和反弹--美银美林

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透香港2月10日 - 投资银行美银美林周一发表报告称，香港恒生国企指数 短期看来已属超卖，但预期随着上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）回落，以及投资者憧憬3月初举行的中国两会或有利好政策消息，市场未来几周/几月可能出现短暂而温和的反弹，涨幅约10%。
该投行建议欲把握这波反弹的投资者可买入综合金融、IT、保险和石油类股份。不过，美银美林相信，中期而言熊市趋势确立，长线投资者应继续采取防守性部署。
报告称，自去年12月初以来恒生国企指数已回调近20%，技术上看来已出现短期超卖。于2月4日H股14天相对强弱指数（RSI）跌至30以下，所有国企指数成份股于2月4-5日均跌穿其50天移动平均线。
在资金流向方面，2月5日当周自新兴市场流出的股票基金达65亿美元，为连续15周流出并是有纪录以来最长的资金流出时期。目前国企指数的平均市盈率只为5.6倍，市账率0.9倍，亦接近纪录低点。美银美林预期，因短期内市场不会出现信贷紧缩，故相信市场反弹的机会较高。
该投行表示，在环球金融海啸及国企指数于2010年11月见顶后，市场出现了三次主要的反弹，平均每次维持五个月，反弹幅度约37%。高风险系数板块跑赢大市，电讯和必需品板块则跑输大市。基于技术性和基本因素的考虑，该行预期假如下一轮市场出现反弹，综合金融、IT、保险和石油类股份将会表现较佳。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38