投行观点：香港国企股已超卖，未来有望现短暂但温和反弹--美银美林

路透香港2月10日 - 投资银行美银美林周一发表报告称，香港恒生国企指数 短期看来已属超卖，但预期随着上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）回落，以及投资者憧憬3月初举行的中国两会或有利好政策消息，市场未来几周/几月可能出现短暂而温和的反弹，涨幅约10%。

该投行建议欲把握这波反弹的投资者可买入综合金融、IT、保险和石油类股份。不过，美银美林相信，中期而言熊市趋势确立，长线投资者应继续采取防守性部署。

报告称，自去年12月初以来恒生国企指数已回调近20%，技术上看来已出现短期超卖。于2月4日H股14天相对强弱指数（RSI）跌至30以下，所有国企指数成份股于2月4-5日均跌穿其50天移动平均线。

在资金流向方面，2月5日当周自新兴市场流出的股票基金达65亿美元，为连续15周流出并是有纪录以来最长的资金流出时期。目前国企指数的平均市盈率只为5.6倍，市账率0.9倍，亦接近纪录低点。美银美林预期，因短期内市场不会出现信贷紧缩，故相信市场反弹的机会较高。