日本个股：丰田汽车计划在2017年底前停止在澳洲生产汽车

路透墨尔本/东京2月10日 - 丰田汽车 周一表示，将在2017年底前停止在澳洲生产汽车和发动机，这将标志着这个昔日朝气蓬勃的汽车生产基地的时代终结，并会丧失数以千计的直接和间接工作岗位。

在丰田作出这项决定前，通用汽车 和福特汽车 已于去年宣布了类似计划，由此澳洲将不再有全球性汽车制造商，因为这里成本高企且澳元升值，失去了作为生产基地的吸引力。

“我们竭尽所能转型业务，但实际上却有太多超出我们掌控的因素，从而无法在澳洲生产汽车，”丰田澳洲总裁Max Yasuda在声明中称。

该公司称，澳洲工厂在2017年停产时，将有约2,500个岗位受到影响。(完)