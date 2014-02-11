重温稿-《台湾新债预测》五年期公债103/4得标利率料在1.085-1.10%

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
* 标售标的：103/4期五年公债
* 标售时间：周二(11日)
* 标售金额：预估400亿台币
* 预测中值：1.085-1.10%
* 高低区间：1.07-1.11%
* 受访机构：10家
路透台北2月10日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(11日)将标售的五年期公债103/4 得标利率将落在1.085-1.10%。
此得标区间落在此期公债发行前交易区间1.072-1.17%的偏下缘。根据路透周一访谈的十家金融机构--包括四家银行、四家证券商及两家票券商，他们预估的大区间则在1.07-1.11%。
以下为交易员观点整理：
* 美国经济前景仍有变数，美债殖利率短线料在2.65%附近徘徊，对台债殖利率影响中性。
* 多空近期交投胶着，投资方追价不甚积极，空方也难以引领走势，1.09-1.10%位置暂为多空共识区。
* 103/4截至上日止空单量142.5亿台币，较此前三期五年券标售前一日的空单均量约117亿台币稍多，但不少交易员称相对400亿的发行总额，空单量仍在可接受范围内，空单回补料不致造成得标利率过度走低。
* 银行端近期交投策略为殖利率弹高少量补券，标债时料下标力道亦持平。
* 前期五年债103/2 截标在1.14%，距本次标售时间不长，国库署利率成本不致有大幅改变，本期料不会不足额发行。
* 中性气氛中带有变数，接下来几个月都没有五年债发行，且前期五年债不足额发行，本期补券需求与投资盘待殖利率走高接手的消极心态拉距。
最新报价：
103/4公债发行前交易殖利率周一收盘走高0.13基点，报1.0933%。
以下为交易商对103/4期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
--------------------------------------------------------
大型证券商一 1.07 1.10
大型证券商二 1.08 1.10
大型证券商三 1.08 1.10
大型银行一 1.08 1.10
中型票券商 1.08 1.10
大型票券商 1.09 1.10
外资银行 1.09 1.10
大型银行二 1.09 1.11
大型银行三 1.09 1.11
中型证券商 1.09 1.11
-------------------------------------------------------
中值 1.085 1.10 (完)
参看台湾债市相关新闻，请点选 ；路透调查请点选 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862