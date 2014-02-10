版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 15:53 BJT

美股业绩：搜狐第四季GAAP每股盈余为0.06美元

路透2月10日 - 搜狐 宣布：

* 搜狐第四季非GAAP每股盈余为0.12美元

* 搜狐第四季GAAP每股盈余为0.06美元

* 搜狐第四季营收为3.85亿美元，I/B/E/S预估为3.868亿美元

* 搜狐预计2014年第一季营收介于3.55至3.67亿美元

* 搜狐预计2014年第一季非GAAP每股亏损1.1-1.2美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐