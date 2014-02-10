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市场报道 | 2014年 2月 10日 星期一 15:41 BJT

法国经济：2014年第一季经济增速料为0.2%--央行

路透巴黎2月10日 - 法国央行周一发表初步预估，预计2014年第一季该国经济较前季增长0.2%。

这标志着经济增长放缓，法国央行预计去年第四季该国经济增速为0.5%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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