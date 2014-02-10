金属期市：伦敦期铜小升，市场憧憬美联储可能放慢QE退场速度

“我对铜的前景变得乐观一些了，”他说。

“工业生产正在加速，风险偏好也在上升...再加上LME库存降低，我担心一两个月后需求忽然上升，到时铜的供应会极为吃紧。价格可能会轻而易举地蹿到7,500美元，”他补充说。

0717 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅上涨0.28%报每吨7,161美元。上周期铜价格上涨1%，为今年以来最大单周涨幅，年内迄今跌幅不到3%。

上海期货交易所主力4月期铜 微升0.14%报每吨51,070元人民币(8,400美元)。

美国失业率的迅速下降，将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦把调整宽松政策承诺作为首要任务；她很可能会避免将货币政策与就业市场的特定目标相挂钩。

知名顾问Rivkin在周一的报告中称，VIX波动指标完全反转，突显出投资者信心有所回归，不过投资者还是有些半信半疑。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告，2月4日止当周对冲基金和基金经理人在铜市的仓位转为净空仓。投机客期铜净多仓减少了18,566口，市场转为净空仓6,832口，为12月8日止当周以来最大净空仓。

最新数据显示，LME铜库存降至2012年12月以来最低308,025吨，不到去年6月触及的678,225吨高位的一半。

上海期铝 徘徊在周五触及的五年低点13,445美元附近，因本地市场需求不振而供应又过剩。(完)

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