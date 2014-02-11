中国公开市场：今日不进行任何操作，逆回购再次暂停--业内人士

路透上海2月11日 - 业内人士周二透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，逆回购再次暂停。

春节前最后一周，央行公开市场继续“短平快”。周二选择以14天期而非21天期逆回购品种，平滑春节前后的流动性摆布；周四更是随着春节假期现金备付高峰的结束，引导机构通过市场途径解决资金需求。当周公开市场净投放750亿元人民币，连续两周净投放。

据路透测算，本周公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期，其中周二将分别有1,800亿元21天期限品种及1,500亿元14天期限品种到期。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。(完)

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