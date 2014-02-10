重温稿-《中国新债预测》国开福娃债定位料低于二级，但公开市场动向添不确定性

* 招标品种: 国开行第1-5期增发债

* 期限及金额上限：1/3/5/7/10年均各为60亿元

* 招标时间: 周二(11日) 1/3/5年：9:30-10:30

* 7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.85%-5.06%、5.40%-5.52%、5.48%-5.60%、5.53%-5.72%、5.60%-5.76%

* 预测均值: 4.96%、5.43%、5.54%、5.64%、5.70%

路透上海2月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，年初以来新债需求较为火热，走势亦领先于现券，当前资金面尚可，现券也未现明显疲态，若明日公开市场操作未有不利消息传出，料本次增发债仍能维持不错需求，定位稍低于二级。

不过市场人士并认为，考虑到节前操作的大量逆回购明日开始到期，央行公开市场对此的应对态度如何，仍有不确定性，一旦央行再次传递出偏紧的信号，难免对明日新债形成负面冲击，其中标收益率也将会随之走升。

“感觉上短的可能还是稍微好一点，风险更小一些。”华南一大型券商交易员称。

北京一大型券商交易员则谈到，一级市场供给开始逐步增加，而且央行本周公开市场操作比较关键，预计明日国开债需求可能比节前略减弱，定位在二级附近。

在春节后现金回流助力下，中国银行间市场周一资金供给较为充裕，唯本周将有巨量逆回购到期等压力仍在，主要回购价格暂时高位整理。

据统计，本周公开市场将有合计4,500亿元人民币逆回购到期，加上300亿元的国库现金定期存款到期，共计将有4,800亿元资金将被收回。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.0091%、5.4750%、5.6002%、5.7102%和5.7580%。

二级市场上，此次增发标的券中的一年品种140204 最新成交对应收益率为4.9954%，三年品种140201 最新成交对应收益率为5.47%。

本次增发的为国开行今年第1-5期金融债，其中1/5/10年期采用荷兰式招标，3/7年期采用美国式招标。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

明日增发债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 均各为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月11日9:30-10:30

7/10年：2月11日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月13日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 2月12日-2月13日

上市日 1/年：2月17日

3/5/7/10年：2月19日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权) (完)