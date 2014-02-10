《交易视点》中国债市将由基本面主导重回供需关系主导--中金

路透北京2月10日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，近期全球风险偏好有所回升，债市对经济基本面的关注可能逐步回归到资金面和债券供需关系。

如果货币政策不放松，市场利率维持在高。二月往后，新债供给逐步增加，可能使得债券市场的主导力量重新回到供需关系上。债券收益率可能会在供给逐步增加的压力下有一定幅度的回升。

我们维持春节前利率周报的建议，交易型投资者可以在2月份逐步获利了结，暂时离场观望，或者尽量控制久期水平。待经济形势以及央行货币政策态度更为明朗，在供给压力阶段性释放后再择机入场。

**新兴市场风波对我国经济和流动性的影响几何？**

近期新兴市场货币大幅贬值再次引发市场关注。就对我国的影响而言主要集中在两点：

1）新兴市场货币贬值导致的经济放缓对我国出口是否会有较大影响？2）如果新兴市场货币贬值是受到QE退出的影响，那么未来中国是否同样面临资本大量外流的压力？

对第一个问题，我们认为尽管对这些新兴市场国家出口将不可避免的受到影响，但一方面这些地区占我国总体出口的比例较低，另一方面这些国家真正爆发危机的概率也小于90年代，因此整体而言我国出口受到的影响有限。

对于第二个问题，我们提供一个从国际收支表来分析的角度：如果一个新兴市场国家从QE推出以来金融账户下资金的净流入量相对于其经济体量或者外汇储备的规模越大，那么QE退出对其流动性或货币的冲击可能就越大。

2009年以来中国金融账户下的累计顺差的相对规模远低于目前出问题的新兴市场国家的这一比例。因此从这个角度看，尽管风险偏好等因素可能带来边际上的冲击，但QE退出对中国流动性的实质性影响将远小于对这些新兴市场国家的影响。

当然，如果动态地看，随着QE的退出，上述国家的风险有深化和扩散的可能。但由于主要国家对新兴市场的风险暴露远低于对欧美的风险暴露，因此交叉传染导致全球范围内金融危机的概率仍然很低。

**基本面主导重回供需关系主导**

近期全球风险偏好有所回升，债市对经济基本面的关注可能逐步回归到资金面和债券供需关系。

前面分析中提到，中国经济受到这轮新兴市场货币贬值潮的冲击不会很大。此外，中国有巨量外汇储备对人民币币值做后盾的情况下，也没有资金敢轻易赌人民币贬值。

目前市场对中国经济的担忧主要是对中国内需层面的担忧而不是外需层面，包括房地产市场存在销量和投资回落的风险以及企业可能无法持续承受较高的融资利率。

从1月份一二线城市较高的土地出让金规模来看，房地产开发商的投资信心依然较强，房地产市场的放缓仍需要时间。而融资成本维持高位需要等待企业存量融资到期逐步替换为新融资才会对企业盈利构成压力，这也需要时间。

1月份经济动能的减弱更多的可以归之为库存周期的变化。从历史数据来观测，新订单的环比变化的波谷的相隔时间大约是9个月。上次新订单环比变化出现波谷是在13年的4-5月份，按照9个月时间推算，这次环比变化的波谷大致对应14年的1-2月份。

即PMI动能下滑最快阶段接近尾声，后续仍可能下滑，但幅度会减弱，按照历史规律，2季度可能会看到动能的阶段性回升。经济下滑加快使得市场对央行货币政策放松的预期增强。但如果后续一两个月PMI动能变化在边际上有所改善，则这种预期可能会相应减弱。

从央行货币政策司司长张晓慧《继续实施稳健的货币政策》文章以及最新四季度央行货币政策执行报告的措辞来看，我们认为，今年由于要兼顾经济的调结构，央行对经济增速以及货币增速下滑的容忍程度可能会有所提高，在美联储逐步缩量QE的大背景下，央行大幅放松货币政策的可能性不高，如果非标等金融创新活动增长较快，阶段性可能还会对流动性进行偏紧调控。

但考虑经济动能和通胀减弱以及调控的前瞻性，央行会尽量避免资金面的极端冲击，如果需要进行适度的政策调整，可能以更灵活的非传统工具为主。预计只有在经济超预期下滑情况下才会考虑动用较大政策放松工具。

节后有4500亿逆回购到期，考虑到2月份外汇占款可能因风险偏好降低而减少和土地出让金规模较高导致财政存款仍起到回笼作用，预计2月份流动性的宽松程度很难回到1月中上旬那种状态，对应的7天回购利率可能会维持在4.5%或者略高的水平。

如果货币政策不会很快放松，货币市场利率维持在高。二月份往后，债券一级市场的供给会逐步增加。供给的逐步释放可能使得债券市场的主导力量重新回到供需关系上。

而供需关系对市场仍不算有利。债券收益率可能会在供给逐步增加的压力下有一定幅度的回升。

我们维持春节前利率周报的建议，交易型投资者可以在2月份逐步获利了结，暂时离场观望，或者尽量控制久期水平。待经济形势以及央行货币政策态度更为明朗，在供给压力阶段性释放后再择机入场。(完)