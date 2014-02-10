《汇市简讯》欧元兑美元的买单设在1.3600、1.3580和1.3550-60

0805GMT

* 欧元/美元的卖单挂在1.3650和1.3690-00，上方设有停止单

* 美元/日圆的买单挂在102.00、101.80-90和101.70，卖单设在102.70到103.00

* 欧元/日圆的买单挂在139.00-10和138.70，卖单在139.80和139.90-140

* 澳元/美元的买单挂在0.8925-30和0.8900-010，卖单在0.8970-80和0.8990

* 美元/加元的买单挂在1.1000-10和1.0970-80，卖单在1.1060-70和1.1080

* 美元/瑞郎的买单在0.8950和0.8930，卖单在0.9100，上方设有停止单