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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 16:43 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收升终结四天连跌，客盘结汇回归但遭购汇制衡

* 人民币兑美元即期收升
    * 客盘结汇回归，但遭购汇制衡
    * 短期料以持稳为主

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京2月10日 - 人民币兑美元即期 周一收涨，幅度超过中间价的微幅上
涨。春节后第二个交易日客盘结汇回归，但交易人士也反映疑似干预的大行购汇在6.06元附
近再次出现，限制人民币快速反弹。
    
    交易人士表示，春节长假过后客户陆续开业，结汇较此前明显加重。6.06元附近出现大
行购汇、且节后购汇也仍在消化，即期日内多数时间都在6.06元上方做窄幅波动，但尾盘时
仍冲高并收于6.0593元。
    
    不过一外资行交易主管认为，短期而言即期仍可能以持稳为主，“目前还看不到明显的
波动迹象，可能要到一季度末会出现明显方向吧。”
       
    中国央行在去年第四季度货币政策执行报告中指出，将进一步推进利率市场化和人民币
汇率形成机制改革。随着美国逐步退出量化宽松政策，长期利率可能继续上升，新兴经济体
面临资本流动和融资成本变化的冲击，全球经济运行中的不确定因素依然存在，出口面临的
国际竞争也可能会更为激烈。 
    
    全球汇市方面，美元周一升至1月底以来最高水准，因预期美国联邦储备理事会(美联储
/FED)将推进其撤出刺激的计划，即使此前公布的就业数据黯淡。 
    
    新兴汇市方面，多数亚洲新兴市场货币周一缓步走高，因地区股市上扬，但投资者保持
谨慎，等待新任美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦本周稍后的听证会，以便从中寻找美
国货币政策的线索。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                          今日           上日     升贬
                即期成交价格                  6.0593         6.0634    0.07%
                      中间价                  6.1083         6.1089    0.01%
                成交额                       190亿美元                   
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅   0.81% (上限±1%)     日高     日低
                    日内波动幅度(pips)          38           6.0587   6.0625 
                2014年来即期升贬值幅度        -0.09%                         
  1年期美元/人民币掉期升水                      264                      
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:37                  今日            上日      
                 1年期NDF                    6.1125/55       6.1145      
                         CNH即期             6.0338/68       6.0259      
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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