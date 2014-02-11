新债招标：国开行一、三及五年增发债收益率均稍高于预期--业内人士

路透上海2月11日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年、三年和五年增发债，中标收益率均稍高于预期，其中一年期中标收益率为5.0041%，市场预测均值为4.96%。

三年期加权中标收益率为5.4744%，边际中标收益率5.4929%，市场预测均值为5.43%；五年期中标收益率为5.5646%，市场预测均值5.54%。

业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为1.72倍、3.72倍和1.83倍。

国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对两期债的预测均值分别为5.64%和5.70%。

今日新债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 均各为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月13日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 2月12日-2月13日

上市日 1/年：2月17日

3/5/7/10年：2月19日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%