新债招标：国开行一、三及五年增发债收益率均稍高于预期--业内人士

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透上海2月11日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年、三年和五年增发债，中标收益率均稍高于预期，其中一年期中标收益率为5.0041%，市场预测均值为4.96%。
三年期加权中标收益率为5.4744%，边际中标收益率5.4929%，市场预测均值为5.43%；五年期中标收益率为5.5646%，市场预测均值5.54%。
业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为1.72倍、3.72倍和1.83倍。
国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对两期债的预测均值分别为5.64%和5.70%。
今日新债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 均各为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月13日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 2月12日-2月13日
上市日 1/年：2月17日
3/5/7/10年：2月19日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权) (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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