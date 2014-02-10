中国期市：国内多数商品期价震荡上行，近期有望迎来一波小幅反弹

路透北京2月10日 - 马年第二个交易日，国内多数商品期货价格震荡上行，仅有玉米、 塑料、铁矿石、菜粕以及动力煤等少数品种出现下跌，主因美国1月非农数据远逊于预期， 促使美元下跌再加上中国流动性宽松预期强化提供动力，业内人士指出，国内商品期货有望 在本周迎来一波小幅反弹行情。 其中，与国外市场联动较强的贵金属和豆油等期货品种涨势明显，而受国内黯淡的宏观 数据拖累的螺纹钢、煤炭等外盘没有参照物的品种表现稍弱，甚至出现下挫。 黄金 和白银 主力合约收盘分别上涨1.11%和1.34%，橡胶 涨 幅最明显，达到2.95%，至每吨15,880元人民币。基础金属沪铜主力合约小涨0.14%，豆油和 棕榈油均上涨逾1%；而动力煤主力合约则下跌1.35%，塑料和玉米期货亦下跌逾1%。 “2月8日央行货币政策执行报告提出要保持适度流动性和社会融资规模合理增长，是今 天期货市场多数品种表现强势的最主要的刺激因素，包括工业品和农产品。”格林大华高级 研究总监李永民指出。 不过，考虑到中国工业品供过于求的形势没有扭转，虽然中国新政府的一系列政治经济 体制改革有长线利好，但马年中国商品期货的涨幅不会太高，但也跌不到哪里去。 短期而言，商品期货或有一轮反弹形势，但扭转当前商品期市的颓势还为时尚早，从这 一周的形势看，受美国非农数据后美元下跌刺激，贵金属和基础金属等仍有反弹动力，但也 仅是反弹，不是反转。 中国央行周六表示，将继续实施稳健的货币政策，综合运用数量、价格等多种货币政策 工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。未来一段时期中国经 济仍有望保持平稳向好、稳中有进的态势。 伦敦金属交易所（LME）期铜价格周一小涨，上周美国公布的就业报告低于预期，暗示 美国联邦储备理事会(美联储/FED)或许会放慢宽松措施退场速度。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,070 0.14 211,636 黄金(au) 1406 250.90 1.11 163,268 螺纹钢 (rb) 1405 3,421 0.09 1,252,390 橡胶 (ru) 1405 15,880 2.95 205,538 大商所 豆粕 (m) 1405 3,409 0.56 1,367,300 豆油 (y) 1405 6,678 1.37 686,494 焦炭 (j) 1405 1,338 0.83 177,856 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,531 1.07 610,264 棉花 (cf) 1405 20,055 0.93 75,764 中金所 沪深300(if) 1403 2,266.0 2.08 36,824 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)