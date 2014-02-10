新兴汇市：亚股涨势推动多数新兴货币走高，但马币因国内数据不佳走软

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
菲律宾披索 在交投清淡之际微升，交易商指因在披索突破阻力位45.00后，部分投资者增加多头押注。
披索缩减稍早录得的多半涨幅，因国内进口商买进美元用于支付。
亚洲股市小涨，因美股能够摆脱上周五喜忧参半的美国就业数据收高。
然而，在本周稍晚中国公布贸易和通胀数据前，投资者持谨慎态度。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.09 102.38 +0.28 +3.12 105.28
坡元 1.2695 1.2681 -0.11 -0.50 1.2632
台币 30.380 30.406 +0.09 -1.42 29.950
韩元 1070.85 1074.30 +0.32 -1.44 1055.40
泰铢 32.80 32.79 -0.03 +0.18 32.86
菲律宾披索 44.97 44.99 +0.04 -1.27 44.40
印尼卢比 12165.00 12155.00 -0.08 -0.04 12160.00
印度卢比 62.30 62.28 -0.02 -0.79 61.80
马币 3.3370 3.3305 -0.19 -1.84 3.2755
人民币 6.0598 6.0634 +0.06 -0.10 6.0539
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路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38