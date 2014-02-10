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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 16:35 BJT

新兴汇市：亚股涨势推动多数新兴货币走高，但马币因国内数据不佳走软

菲律宾披索 在交投清淡之际微升，交易商指因在披索突破阻力位45.00后，部分投资者增加多头押注。

披索缩减稍早录得的多半涨幅，因国内进口商买进美元用于支付。

亚洲股市小涨，因美股能够摆脱上周五喜忧参半的美国就业数据收高。

然而，在本周稍晚中国公布贸易和通胀数据前，投资者持谨慎态度。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.09 102.38 +0.28 +3.12 105.28

坡元 1.2695 1.2681 -0.11 -0.50 1.2632

台币 30.380 30.406 +0.09 -1.42 29.950

韩元 1070.85 1074.30 +0.32 -1.44 1055.40

泰铢 32.80 32.79 -0.03 +0.18 32.86

菲律宾披索 44.97 44.99 +0.04 -1.27 44.40

印尼卢比 12165.00 12155.00 -0.08 -0.04 12160.00

印度卢比 62.30 62.28 -0.02 -0.79 61.80

马币 3.3370 3.3305 -0.19 -1.84 3.2755

人民币 6.0598 6.0634 +0.06 -0.10 6.0539

(完)

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