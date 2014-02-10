《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月10日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *国家电网 300 100 8 2/11簿记建档 中国银行 AAA 2/12 2/13 兴业银行 ======================================================================================== *中国中冶 100 35 6 2/11簿记建档 交通银行 AAA 2/13 2/14 中信证券 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *郑州煤炭工业 30 30 12 2/12簿记建档 浦发银行 AA+ 2/14 2/17 集团公司 兴业银行 ======================================================================================= *大连机床集团 12 6 12 2/12簿记建档 中国银行 AA- 2/13 2/14 ======================================================================================= *永太科技 3.5 1 12 2/12簿记建档 兴业银行 A+ 2/13 2/14 ======================================================================================= *中信证券 242 50 3 2/13招标 农业银行 AAA 2/14 2/17 中国银行等 ======================================================================================= *广发证券 130 15 3 2/13招标 建设银行 AAA 2/14 2/17 农业银行等 ======================================================================================= *富通集团 10 5 12 2/13簿记建档 民生银行 AA 2/14 2/17 工商银行 ======================================================================================= *宏图高科 6 3 12 2/13簿记建档 中国银行 AA 2/14 2/17 ======================================================================================= *天津航空 9 5 12 2/13簿记建档 北京银行 AA 2/14 2/17 国开行 ======================================================================================= *浙江省手工业 6 3 12 2/13簿记建档 光大银行 AA 2/14 2/17 合作社联合社 ======================================================================================= *兴源轮胎集团 12 6 12 2/13簿记建档 中国银行 AA- 2/14 2/17 ======================================================================================= *内蒙古蒙西水泥 7 4 12 2/13簿记建档 中国银行 AA- 2/17 2/18 ======================================================================================= *西王集团 5 5 12 2/14簿记建档 交通银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= *武汉国资经营 18 5 12 2/17簿记建档 中信银行 AA+ 2/19 2/20 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 10 3 2/11招标 建设银行 AA+ 2/12 2/13 中国银行 ======================================================================================= 中信建投证券 57 19 3 2/11招标 工行/浦发银行 AAA 2/12 2/13 北京银行/建行 ======================================================================================= 宁波港 20 1 12 2/11簿记建档 工商银行 AAA 2/12 2/13 中国银行 ======================================================================================= 深圳地铁集团 45 15 12 2/11簿记建档 建设银行 AAA 2/12 2/13 (一期) 中国银行 ======================================================================================= 深圳地铁集团 30 10 12 2/11簿记建档 浙商银行 AAA 2/12 2/13 (二期) 中信银行 ======================================================================================= 天原集团 16 8 6 2/11簿记建档 中国银行 AA 2/13 2/14 ======================================================================================= 浙江日发 4 2 12 2/11簿记建档 中国银行 AA- 2/12 2/13 控股集团 ======================================================================================= 浙江能源集团 40 20 12 2/11-2/12簿记 工商银行 AAA 2/13 2/14 中信银行 ======================================================================================= 太龙药业 2 1 12 2/12簿记建档 中国银行 A+ 2/14 2/17 ======================================================================================= 中电投贵州 10 5 12 2/13簿记建档 光大银行 AA+ 2/14 2/17 金元集团 农业银行 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 2/13簿记建档 工商银行 AA- 2/17 2/18 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *长虹电子集团 20 10 5 2/12簿记建档 渤海银行 AA 2/14 2/17 中信银行 ======================================================================================= *浙江海天建设 4.5 4 3 2/13簿记建档 工商银行 AA- 2/17 2/18 ======================================================================================= *福建电子集团 8.5 4.5 5 2/14簿记建档 兴业银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= *宁波港 20 1 3 2/14簿记建档 建设银行 AAA 2/17 2/18 中国银行 ======================================================================================= *海亮集团公司 20 10 3 2/17簿记建档 民生银行 AA 2/18 2/19 ======================================================================================= *内蒙古北方 10 0.3 3 2/17簿记建档 招商银行 AA 2/18 2/19 重工业集团 ======================================================================================= 上海帝泰发展 16 1 5 2/11簿记建档 上海银行 AA 2/13 2/14 交通银行 ======================================================================================= 武汉城建投资 20 20 10 2/12簿记建档 交通银行 AA+ 2/13 2/14 开发集团 (附第5年发行人利率选择权和投资者回售权) ======================================================================================= 西王集团 4.6 4.6 5 2/12簿记建档 中国银行 AA 2/13 2/14 ======================================================================================= 中国建筑 20 2 3 2/12-2/13簿记 工商银行 AA+ 2/14 2/17 第三工程局 农业银行 ======================================================================================= 重庆机电控股 10 3 3 2/13簿记建档 工商银行 AA 2/14 2/17 集团 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)