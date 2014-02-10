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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 17:29 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月10日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
========================================================================================
*国家电网      300       100    8   2/11簿记建档    中国银行     AAA    2/12     2/13
                                                    兴业银行
========================================================================================
*中国中冶      100        35    6   2/11簿记建档    交通银行     AAA    2/13     2/14
                                 中信证券
========================================================================================
                           
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*郑州煤炭工业  30      30       12   2/12簿记建档   浦发银行     AA+     2/14    2/17
集团公司                                            兴业银行
=======================================================================================  
*大连机床集团  12       6       12   2/12簿记建档   中国银行     AA-     2/13    2/14
======================================================================================= 
*永太科技       3.5     1       12   2/12簿记建档   兴业银行      A+     2/13    2/14
                                         
=======================================================================================
*中信证券     242      50        3    2/13招标      农业银行    AAA      2/14    2/17
                                 中国银行等                                  
    
======================================================================================= 
*广发证券     130      15        3    2/13招标      建设银行    AAA      2/14    2/17
                                         农业银行等                                  
    
======================================================================================= 
*富通集团      10       5       12   2/13簿记建档   民生银行     AA      2/14    2/17
                                                    工商银行
======================================================================================= 
*宏图高科       6       3       12   2/13簿记建档   中国银行     AA      2/14    2/17
                                         
=======================================================================================    
*天津航空       9       5       12   2/13簿记建档   北京银行     AA      2/14    2/17
                                                    国开行
=======================================================================================  
*浙江省手工业   6       3       12   2/13簿记建档   光大银行     AA      2/14    2/17
合作社联合社
=======================================================================================         
 
*兴源轮胎集团  12       6       12   2/13簿记建档   中国银行     AA-     2/14    2/17
======================================================================================= 
*内蒙古蒙西水泥 7       4       12   2/13簿记建档   中国银行     AA-     2/17    2/18
======================================================================================= 
*西王集团       5       5       12   2/14簿记建档   交通银行     AA      2/17    2/18
=======================================================================================
*武汉国资经营  18       5       12   2/17簿记建档   中信银行     AA+     2/19    2/20
=======================================================================================        
齐鲁证券       44      10        3    2/11招标      建设银行     AA+     2/12    2/13
                                                    中国银行
======================================================================================= 
中信建投证券   57      19        3    2/11招标    工行/浦发银行 AAA      2/12    2/13
                                                  北京银行/建行
=======================================================================================        
宁波港         20       1       12   2/11簿记建档   工商银行    AAA      2/12    2/13
                                         中国银行
=======================================================================================
深圳地铁集团   45      15       12   2/11簿记建档   建设银行    AAA      2/12    2/13
(一期)                                              中国银行
=======================================================================================
深圳地铁集团   30      10       12   2/11簿记建档   浙商银行    AAA      2/12    2/13
(二期)                                              中信银行
=======================================================================================
天原集团       16       8        6   2/11簿记建档   中国银行     AA      2/13    2/14
                                         
=======================================================================================
浙江日发        4       2       12   2/11簿记建档   中国银行     AA-     2/12    2/13
控股集团
=======================================================================================     
浙江能源集团   40      20       12   2/11-2/12簿记  工商银行    AAA      2/13    2/14
                                                    中信银行
======================================================================================= 
太龙药业        2       1       12   2/12簿记建档   中国银行      A+     2/14    2/17
                                         
=======================================================================================
中电投贵州     10       5       12   2/13簿记建档   光大银行     AA+     2/14    2/17
金元集团                                            农业银行     
=======================================================================================
浙江大东南      8       4       12   2/13簿记建档   工商银行     AA-     2/17    2/18
集团
=======================================================================================         
                    
     
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*长虹电子集团 20        10     5    2/12簿记建档    渤海银行    AA       2/14     2/17
                                                    中信银行
=======================================================================================
*浙江海天建设  4.5       4     3    2/13簿记建档    工商银行    AA-      2/17     2/18
=======================================================================================  
*福建电子集团  8.5       4.5   5    2/14簿记建档    兴业银行    AA       2/17     2/18
======================================================================================= 
*宁波港       20         1     3    2/14簿记建档    建设银行   AAA       2/17     2/18
                                         中国银行
=======================================================================================
*海亮集团公司 20        10     3    2/17簿记建档    民生银行    AA       2/18     2/19

=======================================================================================  
*内蒙古北方    10        0.3   3    2/17簿记建档    招商银行    AA       2/18     2/19
重工业集团
=======================================================================================  
上海帝泰发展  16         1     5    2/11簿记建档    上海银行    AA       2/13     2/14
                                                    交通银行
=======================================================================================     
武汉城建投资  20        20    10    2/12簿记建档    交通银行    AA+      2/13     2/14
开发集团       (附第5年发行人利率选择权和投资者回售权)                                    
=======================================================================================
西王集团       4.6       4.6   5    2/12簿记建档    中国银行    AA       2/13     2/14
=======================================================================================
中国建筑      20         2     3    2/12-2/13簿记   工商银行    AA+      2/14     2/17
第三工程局                                          农业银行    
=======================================================================================
重庆机电控股  10         3     3    2/13簿记建档    工商银行    AA       2/14     2/17
集团    
=======================================================================================         
                     
               
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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