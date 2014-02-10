更正(官方)-日本个股：本田两款混合动力车第三度宣布召回，日本将暂停出货两周

香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
(去除公司发言人对于召回成本的预估，因公司仍在评估该成本)
路透东京2月10日 - 本田汽车 周一针对旗下两款使用新型双离合器传动系统的混合动力车第三度宣布召回，本田表示在问题解决之前，这两种日本生产车款将暂停出货两周。
有81,353辆Fit及Vezel混合动力车款遭到召回，车上的七速双离合器传动系统存在控制缺陷，可能造成车辆发动较耗时，某些情况下甚至完全无法发动。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司