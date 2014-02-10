版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 18:24 BJT

更正(官方)-日本个股：本田两款混合动力车第三度宣布召回，日本将暂停出货两周

(去除公司发言人对于召回成本的预估，因公司仍在评估该成本)

路透东京2月10日 - 本田汽车 周一针对旗下两款使用新型双离合器传动系统的混合动力车第三度宣布召回，本田表示在问题解决之前，这两种日本生产车款将暂停出货两周。

有81,353辆Fit及Vezel混合动力车款遭到召回，车上的七速双离合器传动系统存在控制缺陷，可能造成车辆发动较耗时，某些情况下甚至完全无法发动。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐