基金观点：基金经理继续看好股票，已发展股市更受青睐--调查

香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透香港2月10日 - 香港投资基金公会周一发表最新调查结果显示，有更多基金经理看好股票前景，并且较为看好已发展地区股市如美国、欧洲及日本等；大部份受访基金经理则继续看淡债券。
基金公会于1月中进行“基金经理市场展望调查”，表示增持(overweight)股票的受访基金经理由去年10月的77%上升至今年1月的85%。15%则持中立(neutral)看法，较去年10月的23%为低。跟上次进行调查情况一样，没有受访者表示会减持(underweight)股票。
与去年10月的情况相若，只有8%受访者表示会增持债券；大多数基金经理(69%)表示看淡债券，余下的23%则持中立态度。
调查亦显示更多的基金经理减持现金，从去年10月的27%上升至今年1月的50%；只有8%受访者表示增持现金，余下的42%持中立态度。
相对亚洲及新兴市场，基金经理较看好已发展地区的股票市场(美国、欧洲及日本等)。
“在综合考虑和分析美国联储局逐步减少买债对全球资金流向的影响，及不同市场的基本经济因素和复苏步伐等因素后，基金经理普遍倾向投资于已发展市场，而调低投放于新兴市场的占比。”基金公会投资基金委员会主席李锦荣表示。
不少基金经理对欧洲市场股票的看法，由中立改为增持，62%的受访者表示增持欧洲股票，远高于去年10月的31%。此外，更多的基金经理看好美国股票，由去年10月的54%上升至今年1月的62%。减持的受访者则由23%下跌至15%；表示中立的则维持于23%。
至于大中华地区股票，增持的基金经理由67%下跌至60%。但更多的基金经理只是转为中立，而非减持：30%的受访基金经理对大中华市场表示中立(高于去年10月的22%)；表示减持的维持在为10%。
基金经理对新兴市场的看法愈趋审慎，只有23%的受访者表示增持，较去年10月的31%为低；表示减持的有23%，远高于上次调查的8%。
债券方面，受访基金经理继续看好高收益债券，但表示增持的由83%下跌至77%。部份基金经理对高收益债券的看法变得负面，表示减持的百分比由0%增加至8%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司