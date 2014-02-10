中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3642 1.3633 +0.07 -0.75 1.3745
美元/日圆 102.14 102.33 -0.19 -3.00 105.30
欧元/日圆 139.35 139.51 -0.11 -3.72 144.73
美元/瑞郎 0.8963 0.8976 -0.14 +0.39 0.8928
英镑/美元 1.6407 1.6409 -0.01 -0.90 1.6556
美元/加元 1.1036 1.1031 +0.05 +3.92 1.0620
澳元/美元 0.8917 0.8955 -0.42 +0.04 0.8913
新西兰元/美元 0.8263 0.8290 -0.33 +0.69 0.8206
澳元/日圆 91.070 91.640 -0.62 -2.96 93.850
新西兰元/日圆 84.410 84.830 -0.50 -2.31 86.410
英镑/日圆 167.60 167.91 -0.18 -3.86 174.33
澳元/新西兰元 1.0781 1.0793 -0.11 -0.62 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 郑茵)
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