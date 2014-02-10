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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 16:55 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3642 1.3633 +0.07 -0.75 1.3745

美元/日圆 102.14 102.33 -0.19 -3.00 105.30

欧元/日圆 139.35 139.51 -0.11 -3.72 144.73

美元/瑞郎 0.8963 0.8976 -0.14 +0.39 0.8928

英镑/美元 1.6407 1.6409 -0.01 -0.90 1.6556

美元/加元 1.1036 1.1031 +0.05 +3.92 1.0620

澳元/美元 0.8917 0.8955 -0.42 +0.04 0.8913

新西兰元/美元 0.8263 0.8290 -0.33 +0.69 0.8206

澳元/日圆 91.070 91.640 -0.62 -2.96 93.850

新西兰元/日圆 84.410 84.830 -0.50 -2.31 86.410

英镑/日圆 167.60 167.91 -0.18 -3.86 174.33

澳元/新西兰元 1.0781 1.0793 -0.11 -0.62 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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