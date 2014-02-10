中国债市：利率互换上行，谨慎心态占上风引发获利回吐

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透上海2月10日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一上行。市场人士表示，市场资金面尚可，但因机构对明日央行公开市场操作持谨慎看法，前期累积的获利盘部分回吐，带动IRS全线回升。
“Repo 1Y上来了5个点(bp)，资金面宽松，但是fixing(回购定盘利率)水平一直没下来，市场对于明天逆回购到期后的资金面状况不放心。”广发银行交易员吴思捷称。
上海一商业银行交易员也表示，Repo 1Y目前报价在4.86-4.87%附近，较上一交易日上涨约5-6个bp，“主要是对明天央行是否会做逆回购有点担心。”
他并指出，IRS本轮下行后已累积不小跌幅，浮盈盘获利回吐愿望较强，“明天如果不做逆回购呢？在这个价位，先减一点仓位，看明天具体情况再说咯。”
在春节后现金回流助力下，中国银行间市场周一资金供给较为充裕，唯本周将有巨量逆回购到期等压力仍在，主要回购价格暂时高位整理。
本周二和周四分别将有3,300亿元和1,200亿元人民币的逆回购到期；据业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及央票需求。具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购以及三个月央票。
央行周六公布的去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.8409/4.9450 4.8100/4.8950 4.8525/4.9425 4.8950/4.9875 4.8938/5.1663
上日 4.8053/4.9133 4.7877/4.8660 4.8403/4.9200 4.8803/4.9680 4.9045/5.1378
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变动 +0.0356/+0.0317 +0.0223/+0.0290 +0.0122/+0.0225 +0.0147/+0.0195 -0.0107/+0.0285
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
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