《香港重要政经日程》--2月11日-2月26日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
==================今日重要政经消息==================
*2月11日（周二）
-- 滨海投资 由创业板转往主板首日挂牌。
================== 近期重要政经消息=================
2月12日（周三）
-- 恒生指数公布季度检讨。
-- 凯德商用 公布全年业绩。
-- 金界控股 公布全年业绩。
-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
2月13日（周四）
-- 宏利金融 公布全年业绩。
-- 联想集团 公布第三季业绩。
-- 数码通 公布中期业绩。
-- 阳光房地产基金 公布中期业绩。
--11:00 金界控股 全年业绩记者会。
2月14日（周五）
-- 金管局公布1月份外汇基金境外资产。
-- 金沙中国
2月17日（周一）
-- 中芯国际 公布第四季业绩。
2月18日（周二）
-- 公布11-1月失业率。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
*-- 中信国际电讯 公布全年业绩。
*-- 澳门励骏 公布全年业绩。
2月19日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
*-- 美高梅中国 公布全年业绩。
2月20日（周四）
--09:00 联太工业 周年股东大会。
-- 时代地产 公布全年业绩。
2月21日（周五）
-- 思捷环球 公布中期业绩。
*-- 友邦保险 公布全年业绩。
--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。
--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国光大控股 股东特别大会。
-- 公布1月消费物价指数（CPI）。
2月24日（周一）
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 冠军产业信托 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 公布1月出入口数字。
2月26日（周三）
-- 公布财政预算案以及第四季GDP。
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北