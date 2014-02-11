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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 17:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月11日

路透伦敦2月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           303,825           -2,575
    锡             8,815             -125
    铅           205,425             -500
    锌           817,725           -5,400
    铝         5,368,250           -8,750
    镍           267,138           +1,452
    铝合金        55,100              -60
    NASAAC        79,520             -120
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据        库存分布              品种     库存数据       库存分布
 铜     MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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