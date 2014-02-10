《全球汇市》疲弱美国就业数据出炉后，市场目光聚焦于叶伦听证会

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
“英国短期利率似有下降空间，这可能也会打压英镑，”苏格兰皇家银行策略师Paul Robson称。“不过，我们预计不会出现很多跟进动作。”
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周汇市投机客增持美元多头仓位，之前一周美元多头仓位降至逾两个月低点。 这是连续第14周呈现美元净多仓格局。
然而，美国数据趋疲，加之上周的欧洲央行会议缺乏温和的政策迹象，均支撑欧元。欧元兑美元在欧洲时段盘初交投于1.3640美元左右。
交易商指称一家央行在1.3650水准买进美元。
“非农就业数据引发又一轮小规模的欧元/美元轧空行情，”荷兰国际集团(ING)称。
“对持有欧元空仓的投资者而言，这可能又是难熬的一周。汇价若升穿1.3650将令人忧心，并会为迈向1.3720区域开路，这一点毋庸置疑。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3642 1.3633 +0.07 -0.75 1.3745
美元/日圆 102.17 102.33 -0.16 -2.97 105.30
欧元/日圆 139.36 139.57 -0.15 -3.64 144.63
美元/瑞郎 0.8962 0.8976 -0.16 +0.38 0.8928
英镑/美元 1.6386 1.6409 -0.14 -1.03 1.6556
美元/加元 1.1025 1.1031 -0.05 +3.81 1.0620
澳元/美元 0.8923 0.8955 -0.36 +0.11 0.8913
新西兰元/美元 0.8273 0.8290 -0.21 +0.82 0.8206
欧元/瑞郎 1.2226 1.2243 -0.14 -0.37 1.2271
欧元/英镑 0.8322 0.8307 +0.18 +0.30 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8336 8.8392 -0.06 -0.16 8.8474
美元/挪威克朗 6.1279 6.1735 -0.74 +1.02 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/于春红/李春喜/王翔琼；审校 许娜/艾茂林/高琦)
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