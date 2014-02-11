台湾债市：主要公债殖利率早盘下滑，配置需求带动

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透台北2月11日 - 台湾主要公债殖利率周二早盘下跌，市场在五年债标售前仍趋于谨慎，不过10年冷券及新券买气均不弱，殖利率下跌幅度扩大，带动五年债103/4 在发行前交易殖利率稍稍走低，但交易员料尚不至于影响标售结果。
交易员指出，隔夜国际消息面处于真空，且台债市场在农历年后交易仍低迷不振，有第一季新券配置需求的投资端不耐市场冷清，早盘出现一些10年债的补券需求，同时上演一小波短线轧空行情，让10年冷券102/10 量能放大，也带动10年新券103/6 在发行前交易殖利率一度大幅走低3基点。
〞10年券有明显的需求出现了，五年券就跟风。〞一位本地证券商交易员表示。
交易员指出，市场此前在五年券及10年券的追价意愿均不高，但早盘在10年债买盘出现后，让市场气氛偏多，后续仍要观察五年债103/4的标债结果，及10年券的后续追价力道。
柜买中心的统计资料显示，103/4上日在标债前的未平仓量达154.5亿台币，较此前三期五年债标售前一日的未平仓均量约117亿台币多出许多。交易员认为大量的未平仓量将在标售时回补，将让得标利率难以走高。
路透周一的调查显示，台湾周二(11日)将标售的五年期公债103/4 得标利率将落在1.085-1.10%。
美国公债价格周一几无变动至小幅下跌，交投清淡，投资人为本周长债供应作准备。指标10年期公债 跌2/32，收益率报2.68%，较周五几无变动。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/4发行前交易：1.08-1.095%
* 10年公债103/6发行前交易：1.61-1.645%
本地时间10:28时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率在发行前交易走低0.73基点至1.0860%
* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走低2.42基点至1.6158%
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