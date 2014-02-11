台湾债市：主要公债殖利率早盘下滑，配置需求带动

路透台北2月11日 - 台湾主要公债殖利率周二早盘下跌，市场在五年债标售前仍趋于谨慎，不过10年冷券及新券买气均不弱，殖利率下跌幅度扩大，带动五年债103/4 在发行前交易殖利率稍稍走低，但交易员料尚不至于影响标售结果。

交易员指出，隔夜国际消息面处于真空，且台债市场在农历年后交易仍低迷不振，有第一季新券配置需求的投资端不耐市场冷清，早盘出现一些10年债的补券需求，同时上演一小波短线轧空行情，让10年冷券102/10 量能放大，也带动10年新券103/6 在发行前交易殖利率一度大幅走低3基点。

〞10年券有明显的需求出现了，五年券就跟风。〞一位本地证券商交易员表示。

交易员指出，市场此前在五年券及10年券的追价意愿均不高，但早盘在10年债买盘出现后，让市场气氛偏多，后续仍要观察五年债103/4的标债结果，及10年券的后续追价力道。

柜买中心的统计资料显示，103/4上日在标债前的未平仓量达154.5亿台币，较此前三期五年债标售前一日的未平仓均量约117亿台币多出许多。交易员认为大量的未平仓量将在标售时回补，将让得标利率难以走高。

路透周一的调查显示，台湾周二(11日)将标售的五年期公债103/4 得标利率将落在1.085-1.10%。

美国公债价格周一几无变动至小幅下跌，交投清淡，投资人为本周长债供应作准备。指标10年期公债 跌2/32，收益率报2.68%，较周五几无变动。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4发行前交易：1.08-1.095%

* 10年公债103/6发行前交易：1.61-1.645%

本地时间10:28时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率在发行前交易走低0.73基点至1.0860%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走低2.42基点至1.6158%

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