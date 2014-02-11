《路透晚报》--2月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要： 【政经】

--中国数据观测：1月进出口增速预计有所回落，因同比基数较高 最新路透调查显示，受去年同期高基数影响，中国2014年1月进出口增速料低于前月，但回调幅度不大，因外需仍在持续复苏，美欧企业信心指数继续上扬。贸易顺差料为236.5亿美元，环比略有回落。 --1月新增人民币贷款飙升过万亿,M2增速略放缓 由于金融机构年初集中放贷，路透调查分析师预测中值显示，2014年1月新增贷款会大幅飙升，预计达1.1万亿元人民币，而央行坚持稳健的货币政策并保持适度流动性，货币投放料保持平稳，1月末广义货币供应量(M2)同比增速料略有回落。 --1月CPI同比涨幅料降至2.3%，受猪肉价格反季节回落影响 路透综合19家机构预测结果显示，受猪肉价格反季节回落影响，中国2014年1月CPI同比涨幅料续降至2.3%，相当于八个月来最低。通胀保持温和可控，为中国宏观政策聚焦于调结构和促改革铺平道路。 --中国今年氮氧化物排放量计划减少5%，二氧化硫及化学需氧量减2% 中国环境保护部副部长翟青周二称，今年将全力推进大气、水、土壤污染治理三项重点工作。2014年确定的年度减排任务为，与去年相比，二氧化硫、化学需氧量和氨氮排放量分别减少2%，氮氧化物排放量减少5%。 --中国酝酿机构重组 环保部或扩权 中国政府可能赋予环保部在资源方面新的权力，环保部或将取得对未来相关项目的否决权，并在处罚污染单位取得更大权限。与领导层有关的消息人士告诉路透，中国政府正考虑下月对各部委进行全面重组，可能撤销国土资源部，将其部分职能并入环保部。

--中国经济：新一轮“走出去”支持政策酝酿推出，重点化解产能过剩--报载 据中国证券报周二报导，中国相关部门正酝酿推出新一轮“走出去”支持政策，包括编制境外经济合作区国别产业投资综合指引，强化财税、金融政策支持等，而化解过剩产能是新一轮“走出去”政策支持的重点。 --中国金融：交银中国财富景气指数回升，不动产投资意愿区域分化 中国第五大商业银行--交通银行 601328.SS 3328.HK 周二发布的最新一期交银中国财富景气指数回升，因年终奖和年末理财收益上升推动小康家庭收入增长等因素；但八个月来持续攀升的不动产投资意愿则略有回落，且不同地区家庭的房地产投资意愿出现分化。

【固定收益】 --中国公开市场：巨额资金到期央行岿然不动，延续稳中偏紧政策基调 面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。“也算正常吧，可能央行觉得钱松的，早上央行没有操作，资金拆借还是比较容易的，”上海一银行交易员表示。 --中国债市：13洛矿PPN001持有人会议回购方案仍存分歧，博弈进行中--消息 中国信用债市场潜在风险又添一例，不过博弈仍在进行中。因失去旗下上市公司控制权，而引发债券投资人提前回购诉求的洛阳矿业集团，周二召开13洛矿PPN001(非公开定向债务融资工具)持有人会议。但据消息人士透露，因发行人和投资人各持己见，现场并未形成任何决议。 --中国债市：利率互换波动不大，逆回购暂停令机构观望情绪不减 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二变化有限。市场人士表示，央行逆回购操作暂停，银行间资金供给却无大碍，不过市场虽未感意外，但利率居高谨慎预期仍难彻底消除，机构观望心态不减，IRS走势陷入胶着，波幅有限。

--中国货币市场：逆回购缺席资金供给未减，惟心态谨慎暂抑回购利率跌幅 在节后现金回流支撑下，中国央行公开市场停止逆回购并未影响银行间市场资金供给，周二早盘主要回购利率均有所下行。不过考虑到本周逆回购到期规模偏大，且下周可能会有缴税等因素，机构心态略显谨慎，回购利率跌幅受抑。“去年开始资金波动就比较大，谁知道今天松，明天会怎样。除非稳定一段时间。”上海一银行交易员称。 --中国债市动态：现券震荡整理，国开行新债招标结果尚可安抚情绪 中国银行间债市周二早盘震荡整理。交易员指出，央行公开市场逆回购未现身，略为打击多头情绪，不过稍后国开行新债招标结果尚可，买盘陆续现身，现券中短端收益率先上后下，长端走势相对平稳。“收益先上后下，总体还算平稳，”上海一大型券商交易员称。 --《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值4.15%，定位接近二级 中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债。路透调查显示，春节后公开市场逆回购再度暂停，令市场预期趋谨慎，新债定位难再现大幅偏低局面；不过年初机构配债需求仍待释放，尤其是国债整体需求较稳，明日新债收益率料接近或略低于二级市场，预测均值为4.15%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘在6.06附近窄幅振荡，短期料维持盘整 人民币兑美元即期 周二早盘窄幅振荡。随着节后复工，场内交投逐步趋于热络，结购汇力量相对均衡，价格继续围绕6.06元小幅波动，但交易人士怀疑购汇力量有干预嫌疑。

--离岸人民币：台湾金管会正研议建构宝岛债次级市场，希望上半年有雏型 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，金管会旗下证期局正研议建构宝岛债次级市场，希望今年上半年能有雏形。但建构次级市场需要一定条件，包括初级市场发行量够大、产品定位的区分，以及专业投资人不要锁住筹码不释放等。

--离岸人民币：首创置业三年期点心债以5.75%定价，五年期6.875% 以北京为基地的中国房地产开发商--首创置业 周一晚间为总金额22.5亿元的点心债定价，其中三年期券票面利率为以5.75%定价，五年期以6.875%定价。 --券商观点：美联储退出QE料导致中国新增外汇占款阶段性回落--招商证券 中国招商证券 最新研究报告认为，美联储退出QE(量化宽松)是本轮新兴市场动荡的幕后推手，该因素有可能导致中国新增外汇占款在近期出现阶段性回落。该报告并预计，2014年1月新增外汇占款料在2,000亿元人民币左右。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指连三日收升并续创逾一个月新高，金融地产板块领涨 中国股市沪综指周二连三日收升，涨幅0.84%，并再创逾一个月收盘新高。今日市场并未受到央行暂停逆回购操作的影响，大盘在金融地产权重板块带动下继续强势上涨，资金从创业板暂时流出。分析师指出，近期市场流动性的改善，乐观的政策和年报业绩预期都对目前行情形成支撑。

--香港股市：创下近三个月最大单日涨幅，保险股大涨 香港股市周二录得近三个月最大单日涨幅，因预期中国政府将推出更多措施刺激某些板块企业获利增长，投资者补入保险和能源类股的空仓。恒生指收高1.8%至21,962.98点，恒生国企指数上涨2.5%至近两周高点,均创下11月18日以来最大单日涨幅。

--台湾股市：收盘连四升，美股若续稳台股有望挑战月线 台湾股市周二连续第四日走强，收升0.46%至8,430.56点，主要跟随亚股升势。第一金投顾副总经理陈奕光说，“只要美股止稳，这波反弹到月线8,522点很正常，如果美联储又有鸽派言论出现，也不排除激励股市V型反转，回到8,600点的位子。” --《市场热谈》中资企业再闯美国IPO市场，科技类股受青睐 中资企业正纷纷涌向美国首次公开发行(IPO)市场，发行家数料将达到2010年以来最高。投资者对中国概念股再度燃起热情，特别是对互联网类股票，吸引中资企业回归美国市场。上述利好因素盖过了人们对于会计舞弊以及企业治理问题上的担忧情绪。 --《热点透视》阿里巴巴以16亿美元估值收购高德，地图业务战火升级 从两方面而言，中国电商巨头阿里巴巴拟全资收购数字地图服务商高德软件 AMAP.O，是一次争地之举。阿里巴巴原本已是高德大股东，现在更提议买断剩余的72%股权，对高德整家公司的估值达到16亿美元。阿里巴巴有极为强烈的竞争考量理由需要更深入经营网上地图业务，但从财务面而言，却很难找到立足点。 --中国农业：发改委称将提高2014年稻谷最低收购价格 中国政府今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策，并适当提高最低收购价格水平，各类稻米提价幅度在每50公斤3-5元不等。这一提价水平较2013年降低，当时的提价幅度为每50公斤10-12元不等。 (完)