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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：2月11日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月11日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期4,196.50亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 3兆2,554.25亿台币：(单位：亿台币)

02/12 1,674.50

02/13 3,937.00

02/14 895.00

02/17 3,192.70

02/18 881.50

02/19 587.00

02/20 3,393.50

02/21 3,599.00

02/24 3,948.80

02/25 1,002.25

02/26 2,288.20

02/27 2,167.30

02/28 2,492.50

*03/03 2,495.00

--公债还本付息157.9130675亿台币

02/13 90甲2期13息 30.00亿

02/13 101甲4期2息 12.25亿

02/14 96甲2期7息 7.98006亿

02/14 97甲2期6息 15.00亿

02/16 98甲2期5息 12.75亿

02/18 92甲3期11息 16.25亿

02/22 99甲4期4息 15.00亿

02/22 100甲4期3息 12.00亿

02/24 95甲2期8息 11.25亿

02/25 94甲3期9息 14.25亿

02/26 102甲5期1息 11.1830075亿

--国库券到期偿还

02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--2/14：发行103/4期五年公债，预计金额400亿台币，11日标售。

*--2/17：发行364天期存单，预计金额1,200亿台币，14日标售。

*--2/24：发行两年期存单，预计金额100亿台币，21日标售。

--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。

--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。

--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

注：*表更新 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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