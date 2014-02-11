台湾货币市场：2月11日及本提存期资金预期变化一览表

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透台北2月11日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,196.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 3兆2,554.25亿台币：(单位：亿台币)
02/12 1,674.50
02/13 3,937.00
02/14 895.00
02/17 3,192.70
02/18 881.50
02/19 587.00
02/20 3,393.50
02/21 3,599.00
02/24 3,948.80
02/25 1,002.25
02/26 2,288.20
02/27 2,167.30
02/28 2,492.50
*03/03 2,495.00
--公债还本付息157.9130675亿台币
02/13 90甲2期13息 30.00亿
02/13 101甲4期2息 12.25亿
02/14 96甲2期7息 7.98006亿
02/14 97甲2期6息 15.00亿
02/16 98甲2期5息 12.75亿
02/18 92甲3期11息 16.25亿
02/22 99甲4期4息 15.00亿
02/22 100甲4期3息 12.00亿
02/24 95甲2期8息 11.25亿
02/25 94甲3期9息 14.25亿
02/26 102甲5期1息 11.1830075亿
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--2/14：发行103/4期五年公债，预计金额400亿台币，11日标售。
*--2/17：发行364天期存单，预计金额1,200亿台币，14日标售。
*--2/24：发行两年期存单，预计金额100亿台币，21日标售。
--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。
--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。
--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表更新 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北