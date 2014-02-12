台湾债市：RP利率持于低位，资金宽裕情形渐趋稳定

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北2月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持于低位。虽然市场年后资金回笼的宽松情况持续，但投信及寿险在RP市场券源缺乏的情况下，部分转往银行定存，央行也加大银行冲销力道，令宽松的资金情势暂时稳定。料本周RP利率可望暂时持平。
市场交易人士指出，在上日证券商小幅调降利率后，市场已趋于稳定。部分尚未调降利率的证券商，则受投信及寿险青睐，承作长天期公债及公司债RP，以避开利率持续走低的风险。部分公债承作天期见拉长至14天左右，公司债较长天期可至45-60天。
〞新券非常好做，完全往低位靠拢了，...不过央行冲销积极，之后钱不会太滥了。〞一位有新券部位的证券商交易员说。
另一位寿险资金调度人士表示，虽然证券商有意调降利率，但因多为长期往来客户，且公司债天期约在30多天左右，仍可成交在0.67%，没有进一步走低。
据台湾央行统计，农历春节后至上日止，央行共回笼资金约1,572.67亿台币。年后央行对银行端的存单发行则较到期多出约457.6亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，和上日相同。
一票券商交易员指出，寿险端利率今日有下滑压力，但非全面走低，且对客户资金调动保持弹性，目前利率大致持于区间内。
今日有中国输出银行20亿台币金融债发行，本周其他交易日新债有：13日(周四)及14日(周五)爱地雅 3亿台币可转换公司债、14日(周五)五年公债发行400亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。