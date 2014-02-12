台湾债市：RP利率持于低位，资金宽裕情形渐趋稳定

路透台北2月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持于低位。虽然市场年后资金回笼的宽松情况持续，但投信及寿险在RP市场券源缺乏的情况下，部分转往银行定存，央行也加大银行冲销力道，令宽松的资金情势暂时稳定。料本周RP利率可望暂时持平。

市场交易人士指出，在上日证券商小幅调降利率后，市场已趋于稳定。部分尚未调降利率的证券商，则受投信及寿险青睐，承作长天期公债及公司债RP，以避开利率持续走低的风险。部分公债承作天期见拉长至14天左右，公司债较长天期可至45-60天。

〞新券非常好做，完全往低位靠拢了，...不过央行冲销积极，之后钱不会太滥了。〞一位有新券部位的证券商交易员说。

另一位寿险资金调度人士表示，虽然证券商有意调降利率，但因多为长期往来客户，且公司债天期约在30多天左右，仍可成交在0.67%，没有进一步走低。

据台湾央行统计，农历春节后至上日止，央行共回笼资金约1,572.67亿台币。年后央行对银行端的存单发行则较到期多出约457.6亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，和上日相同。

一票券商交易员指出，寿险端利率今日有下滑压力，但非全面走低，且对客户资金调动保持弹性，目前利率大致持于区间内。