中国能源：中石油在四川发现大型海相整装气藏，可采储量3,082亿立方米

路透北京2月10日 - 亚洲最大的石油和天然气生产企业--中国石油天然气集团公司网站新闻稿称，旗下中国石油 在四川盆地天然气勘探发现大型海相整装气藏，新增天然气探明地质储量4,403.85亿立方米，技术可采储量3,082亿立方米。

网站上刊登的新闻稿援引中国石油勘探与生产分公司消息称，该磨溪龙王庙组气藏从发现到探明再到10亿立方米试采工程投产成功，仅用不到两年时间。一期40亿立方米产能建设已全面展开，二期60亿立方米产能建设已经启动。截至目前，这个区块累计试采气超过6亿立方米。