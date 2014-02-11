《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
*工商时报：
--台湾期货交易所董事长范志强传出请辞，令业界感到意外，接任人选尚未底定。
--IC设计厂联发科 为防堵自家的企业机密被同业所用、人才遭恶意挖角，对前手机晶片事业部总经理袁帝文提出刑事、民事诉讼，上日台湾智慧财产法院裁定对袁帝文执行假处分。
--财经立法促进院院长黄达业呼吁，金管会应进一步放宽台湾银行业西进的投资障碍，提高参股大陆银行上限到50%，陆银来台投资也能有机会买中型银行或全资银行，他说〞这是站在金融监理角度的重要法案〞。
*经济日报：
--争议多时的商业总会理监事及理事长选举，内政部昨（10）日宣布，选举过程明显有瑕疵及争议，足以影响选举结果，因此选举结果不予核备，不发给新任理事长当选证明书，也就是说，商总必须重新改选。
--受惠银行业元月获利普遍突出，加上寿险子公司获利稳健，以寿险为主体的富邦金 、国泰金 1月份获利就传出好消息。其中富邦金单月税后纯益高达67.04亿台币，刷新历年来1月获利新高，每股税后纯益高达0.66台币，稳居金控冠军。
--台湾金控兼台湾银行董事长李纪珠表示，目前台银投资台股近100亿台币，距离内部制定的投资额度，还有一倍以上的加码空间，中长期来看，她对台股表现有信心，只是要审慎考量进场时机。台银投资标的锁定高殖利率的稳定个股。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北