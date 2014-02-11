《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月11日

*工商时报：

--台湾期货交易所董事长范志强传出请辞，令业界感到意外，接任人选尚未底定。

--IC设计厂联发科 为防堵自家的企业机密被同业所用、人才遭恶意挖角，对前手机晶片事业部总经理袁帝文提出刑事、民事诉讼，上日台湾智慧财产法院裁定对袁帝文执行假处分。

--财经立法促进院院长黄达业呼吁，金管会应进一步放宽台湾银行业西进的投资障碍，提高参股大陆银行上限到50%，陆银来台投资也能有机会买中型银行或全资银行，他说〞这是站在金融监理角度的重要法案〞。

*经济日报：

--争议多时的商业总会理监事及理事长选举，内政部昨（10）日宣布，选举过程明显有瑕疵及争议，足以影响选举结果，因此选举结果不予核备，不发给新任理事长当选证明书，也就是说，商总必须重新改选。

--受惠银行业元月获利普遍突出，加上寿险子公司获利稳健，以寿险为主体的富邦金 、国泰金 1月份获利就传出好消息。其中富邦金单月税后纯益高达67.04亿台币，刷新历年来1月获利新高，每股税后纯益高达0.66台币，稳居金控冠军。

--台湾金控兼台湾银行董事长李纪珠表示，目前台银投资台股近100亿台币，距离内部制定的投资额度，还有一倍以上的加码空间，中长期来看，她对台股表现有信心，只是要审慎考量进场时机。台银投资标的锁定高殖利率的稳定个股。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。